Passe espetacular e gol de mão anulado: Fluminense foi adversário do Barcelona na despedida de Maradona

Já na segunda etapa, os espanhóis foram para cima e marcaram mais um aos 10 minutos. Maradona iniciou com passe espetacular para colocar Gonzales na cara do goleiro Ricardo Lopes e ampliar. Dois minutos depois, Aldo cruzou e Paulinho foi derrubado na área. Romerito cobrou o pênalti e recolocou a igualdade no marcador. Ainda deu tempo de Maradona marcar um gol de mão no confronto, quase prevendo o que aconteceria dois anos depois, contra a Inglaterra, na Copa do Mundo, mas o árbitro anulou o lance.
A prorrogação era disputada em dois tempos de dez minutos cada, com morte súbita, isto é, um gol encerraria a disputa. O Fluminense teve as melhores chances, mas não marcou. Na disputa de penalidades, Romerito acabou perdendo a primeira cobrança, defendida por Amador, que se adiantou na jogada. O árbitro mandou voltar, mas o craque paraguaio isolou a segunda oportunidade. Husillos, Mágico González, Maradona, Giménez e Canizares converteram para o Barcelona, enquanto Duílio, Paulinho, Washington e Leomir marcaram para o Flu, que perdeu por 5 a 4.
Data: 3 de junho de 1984Local: Giant Stadium, Nova Jersey (EUA)Público: 40 mil presentesÁrbitro: Robert Evans (EUA).
Cartões amarelos: Olmo, Clos e Husillos (Barcelona); Renê, Duílio e Paulinho (Fluminense).Gols: Estella (27'/1ºT); Romerito (44'/1ºT); Mágico González (10'/2ºT); Paulinho (12'/2ºT).Pênaltis: Barcelona 5 x 4 Fluminense.
Fluminense: Ricardo Lopes; Aldo, Duílio, Vica e Branco; Leomir, Renê e Romerito; Wilsinho, Washington e Paulinho. Técnico: Carlos Alberto Parreira.
Barcelona: Amador; Oswaldo, Migueli (Canizares), Valor e Leiva (Giménez); Olmo, Estella, Husillos e Maradona; Clos e "Mágico" González. Técnico: César Luis Menotti.