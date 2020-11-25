Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Passe espetacular e gol de mão anulado: Fluminense foi adversário do Barcelona na despedida de Maradona
Passe espetacular e gol de mão anulado: Fluminense foi adversário do Barcelona na despedida de Maradona

Ídolo argentino estava de saída do clube espanhol antes de se transferir ao Napoli; Flu perdeu nos pênaltis após empate no tempo normal...
LanceNet

25 nov 2020 às 14:49

Crédito: Reprodução
Já na segunda etapa, os espanhóis foram para cima e marcaram mais um aos 10 minutos. Maradona iniciou com passe espetacular para colocar Gonzales na cara do goleiro Ricardo Lopes e ampliar. Dois minutos depois, Aldo cruzou e Paulinho foi derrubado na área. Romerito cobrou o pênalti e recolocou a igualdade no marcador. Ainda deu tempo de Maradona marcar um gol de mão no confronto, quase prevendo o que aconteceria dois anos depois, contra a Inglaterra, na Copa do Mundo, mas o árbitro anulou o lance.
A prorrogação era disputada em dois tempos de dez minutos cada, com morte súbita, isto é, um gol encerraria a disputa. O Fluminense teve as melhores chances, mas não marcou. Na disputa de penalidades, Romerito acabou perdendo a primeira cobrança, defendida por Amador, que se adiantou na jogada. O árbitro mandou voltar, mas o craque paraguaio isolou a segunda oportunidade. Husillos, Mágico González, Maradona, Giménez e Canizares converteram para o Barcelona, enquanto Duílio, Paulinho, Washington e Leomir marcaram para o Flu, que perdeu por 5 a 4.
Data: 3 de junho de 1984Local: Giant Stadium, Nova Jersey (EUA)Público: 40 mil presentesÁrbitro: Robert Evans (EUA).
Cartões amarelos: Olmo, Clos e Husillos (Barcelona); Renê, Duílio e Paulinho (Fluminense).Gols: Estella (27'/1ºT); Romerito (44'/1ºT); Mágico González (10'/2ºT); Paulinho (12'/2ºT).Pênaltis: Barcelona 5 x 4 Fluminense.
Fluminense: Ricardo Lopes; Aldo, Duílio, Vica e Branco; Leomir, Renê e Romerito; Wilsinho, Washington e Paulinho. Técnico: Carlos Alberto Parreira.
Barcelona: Amador; Oswaldo, Migueli (Canizares), Valor e Leiva (Giménez); Olmo, Estella, Husillos e Maradona; Clos e "Mágico" González. Técnico: César Luis Menotti.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados