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'Passarudo', Alex Teixeira e Dedé: contratação de Rômulo empolga a torcida do Vasco na internet

Alusão ao diretor de futebol cruz-maltino e a repatriação de outros dois jogadores que tiveram boas passagens por São Januário foram temas em alta nas últimas horas...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:16
Crédito: Dedé teve passagem pelo Vasco marcada por grandes atuações e gols (Reprodução
O surpreendente anúncio da contratação de Rômulo pelo Vasco agitou a torcida do Cruz-Maltino já na noite da última terça-feira. Desde então, os termos "Passarudo", "Alex Teixeira" e "Dedé" se tornaram dos mais comentados no Twitter.O primeiro é uma alusão ao diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro. Quando há uma negociação, seja para saída ou chegada de jogadores, a torcida brinca: "trabalha, passarudo". O termo relativo ao dirigente chegou a ser um dos mais escritos no Brasil, na rede social na última noite.
Assim como o nome do meia-atacante também revelado em São Januário. Isso porque a torcida começou a vislumbrar a possibilidade de ter outra cria da Colina de volta. Vale ressaltar que não há notícia de negociação pelo jogador.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Também não há aparente negociação também por Dedé. O defensor, campeão da Copa do Brasil com Rômulo, em 2011, no Vasco, está há mais de um ano sem jogar por conta de mais um ciclo de problemas físicos. Mesmo assim, o defensor foi um temas mais comentados na noite passada e ainda na manhã desta quarta-feira era, na cidade do Rio, assunto relevante no Twitter.

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