'Passarudo', Alex Teixeira e Dedé: contratação de Rômulo empolga a torcida do Vasco na internet

Crédito: Dedé teve passagem pelo Vasco marcada por grandes atuações e gols (Reprodução

O surpreendente anúncio da contratação de Rômulo pelo Vasco agitou a torcida do Cruz-Maltino já na noite da última terça-feira. Desde então, os termos "Passarudo", "Alex Teixeira" e "Dedé" se tornaram dos mais comentados no Twitter.O primeiro é uma alusão ao diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro. Quando há uma negociação, seja para saída ou chegada de jogadores, a torcida brinca: "trabalha, passarudo". O termo relativo ao dirigente chegou a ser um dos mais escritos no Brasil, na rede social na última noite.

Assim como o nome do meia-atacante também revelado em São Januário. Isso porque a torcida começou a vislumbrar a possibilidade de ter outra cria da Colina de volta. Vale ressaltar que não há notícia de negociação pelo jogador.

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