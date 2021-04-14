'Passarudo', Alex Teixeira e Dedé: contratação de Rômulo empolga a torcida do Vasco na internet

O surpreendente anúncio da contratação de Rômulo pelo Vasco agitou a torcida do Cruz-Maltino já na noite da última terça-feira. Desde então, os termos "Passarudo", "Alex Teixeira" e "Dedé" se tornaram dos mais comentados no Twitter.O primeiro é uma alusão ao diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro. Quando há uma negociação, seja para saída ou chegada de jogadores, a torcida brinca: "trabalha, passarudo". O termo relativo ao dirigente chegou a ser um dos mais escritos no Brasil, na rede social na última noite.
Assim como o nome do meia-atacante também revelado em São Januário. Isso porque a torcida começou a vislumbrar a possibilidade de ter outra cria da Colina de volta. Vale ressaltar que não há notícia de negociação pelo jogador.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Também não há aparente negociação também por Dedé. O defensor, campeão da Copa do Brasil com Rômulo, em 2011, no Vasco, está há mais de um ano sem jogar por conta de mais um ciclo de problemas físicos. Mesmo assim, o defensor foi um temas mais comentados na noite passada e ainda na manhã desta quarta-feira era, na cidade do Rio, assunto relevante no Twitter.