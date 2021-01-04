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Pássaro mantém vivo o sonho do Vasco em manter Benítez: 'Nosso interesse é quase que imediato'

Novo executivo de futebol do Cruz-Maltino admite que a negociação é difícil, mas que o clube tentará estender o empréstimo do meia argentino até o final do Brasileiro...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:40
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ele foi embora, recebeu homenagem... mas pode voltar. O meia Martin Benítez, cujo empréstimo junto ao Independiente (ARG) acabou no último dia 31, segue nos planos do Vasco. Foi o que afirmou Alexandre Pássaro, novo diretor executivo do clube - substituiu Alexandre Mazzuco -, durante a entrevista coletiva de apresentação, na tarde desta segunda-feira. O dirigente, porém, entende que o negócio - que chegou a ser dado como encerrado, é difícil.- O Benítez é um jogador que nos agrada, agrada ao Vasco, às comissões técnicas que aqui passaram e agrada à torcida. Temos somente referências positivas. Sabemos que o contrato de empréstimo se encerrou, sabemos da opção de compra e que ele saiu. Se existir, é uma possibilidade de empréstimo para terminar o campeonato e para o Vasco preparar nova decisão para fevereiro - afirmou, explicando sobre quando o campeonato termina. E seguiu:
- Para o jogador seria importante, para o Independiente também porque, agora, ele só pode jogar no Vasco, entre Brasil e Argentina. Há uma possibilidade de ele trabalhar desde que aconteça em 15 dias. Valorizamos o carinho dele pelo Vasco. Sabemos que é uma negociação difícil. Temos que começar uma nova (negociação), com novos parâmetros. Nosso interesse é quase que imediato. Se for acontecer é nos próximos sete, dez dias, no máximo - explicou Alexandre Pássaro.
Benítez esteve no Vasco cedido durante 2020, e a compra foi negociada, mas não confirmada. Tanto Alexandre Campello quando Jorge Salgado - presidentes até a segunda quinzena de janeiro e depois disso - concordaram que saber a divisão do futebol nacional em que o time estará será fundamental para se estabelecer o tamanho do investimento para a temporada 2021. E uma cessão não era aceita pelo clube argentino.
Fato é que o Vasco voltou de fato a carga por Benítez. Como o jogador, de acordo com as palavras do próprio dirigente vascaíno, está atado até fevereiro, a continuidade do camisa 10 em São Januário passou a ser interessante para o clube argentino. Naturalmente, não houve proposta concreta pelo jogador, até aqui, de outros países. O site Esporte News Mundo, relatou, na tarde desta quinta-feira, que o Cruz-Maltino e o Independiente já conversam sobre os valores do negócio.

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