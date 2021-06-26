Pássaro avalia momento do Vasco: 'Temos a necessidade de pontuar e acreditamos no trabalho do Marcelo'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O início de Série B do Vasco tem sido bem abaixo do esperado pela torcida, o que tem gerado críticas e muitos questionamentos sobre o trabalho do técnico Marcelo Cabo. Em entrevista disponibilizada pelo clube, o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro fez um balanço do atual momento do futebol Cruz-Maltino, avaliou o desempenho da equipe, as contestações ao trabalho do treinador e falou sobre a possibilidade de reforços.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Não é a primeira e nem a última vez que a gente convive dentro do departamento de futebol com a pressão e com esse desejo em massa de troca de treinador. Nem sempre isso se mostrou correto. Ou produtivo. Aqui no Vasco, se pegar o passado recente, mesmo sem citar nomes, a gente sabe o que ocorreu. O que acontece não é nada diferente do que ocorreu nos últimos anos. Se pegarmos exemplos, aqueles clubes que conseguiram furar essa onda e passar para o outro lado são os que têm hoje maior estabilidade. Tentamos fazer isso aqui - disse Pássaro, e acrescentou.

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- Ninguém vai arriscar resultado e tabela em troca de um ideal de manutenção de treinador. Aqui nos preocupamos com a missão de subir na tabela. Mas não vamos subir na sexta rodada ou parar de subir na sétima. De nada adianta sermos como o Paraná. No ano passado, neste momento, tinha 14 pontos e, no final, caiu para a Série C. De nada adianta sermos o Vasco do ano passado. Nesta rodada, despontava como candidato a titulo e Libertadores e hoje está na Série B, depois de três trocas de treinador. Aqui a gente avalia o trabalho - completou.

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Com isso, o profissional ressaltou que acredita no trabalho do Marcelo Cabo, que tem a confiança tanto da diretoria, quanto dos jogadores. Ele afirmou que a partida de domingo diante do Brusque, em São Januário, pela sétima rodada da série B, é o jogo-chave para uma mudança do Vasco na tabela e uma sequência de resultados.

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- A relação do Cabo comigo, com o presidente e com os jogadores é saudável. Não tem jogador aqui que mina o trabalho do treinador. Os jogadores confiam no Marcelo Cabo. Eles buscam em conjunto por soluções. Estamos sempre conversando com os líder, com Cano, Castan, Léo Matos. A gente não quer mais que só a performance seja boa. Isso não basta. Queremos resultados positivos. Temos a necessidade de pontuar e acreditamos no trabalho do Marcelo. No domingo é jogo-chave para mostrar como será o nosso campeonato daqui para frente - explicou. Salgado e Pássaro no CT do Almirante (Rafael Ribeiro/Vasco)Confira outras respostas de Alexandre Pássaro (em vídeos divulgados pelo Vasco da Gama)

Avaliação dos primeiros meses de trabalho

Avaliação do trabalho é muito difícil, no qual nos foi entregue um cenário complicadíssimo lá em fevereiro. Com o rebaixamento e com a quantidade de salários atrasados que tínhamos. Complicado não só para o futebol, mas para a gestão em si. Nesses quatro meses, muitas das coisas que se imaginavam difíceis de serem feitas, a gente conseguiu dar bom andamento. A reformulação do elenco, a credibilidade que trouxemos de volta ao Vasco nas notícias, no relacionamento com os jogadores e com clubes. É lógico que a gente persegue ainda melhores resultados, uma sequência de resultados. O Vasco tem de parar de oscilar, isso nos custa na classificação. A Avaliação é crítica e diária. A todo momento a gente vê quais pontos temos de atacar para termos performance e resultados dentro de campo. A gente tem uma grande evolução na parte administrativa e uma evolução, sim, na parte de futebol, mas que ainda precisa ser acelerada. A gente não tem mais tempo a perder

Relação com a cúpula da Diretoria Administrativa

A relação com o Salgado é muito boa assim como com os demais vices. Tudo o que foi prometido... A relação é de muitos trabalho e de convicção no que fazemos do que em promessas. Tenho tido condições e respaldo no trabalho. O presidente está no CT pelo menos uma vez por semana. Hoje mesmo, ele conversou com o Marcelo Cabo. Todas as pessoas que estão alinhadas com isso entendem e valorizam todo o trabalho que está sendo feito. Sabendo, claro, que esta área sempre vamos precisar de ajustes. Eu também sei que o futebol tendo resultado positivos, tudo no clube tende a ocorrer da melhor forma.

Possíveis Reforços