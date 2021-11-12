Partiu Qatar! Brasil bate Colômbia e se garante na Copa do Mundo de 2022

PquetPaquetá marcou o gol que selou a classificação do Brasil para a Copa do Mundo do Qatar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira carimbou sua passagem para o Qatar. Com gol de Lucas Paquetá após um segundo tempo exemplar, os comandados de Tite venceram por 1 a 0 a Colômbia nesta quarta-feira (11) na Neo Química Arena e, com 34 pontos, se classificaram na décima-terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A equipe canarinho volta a campo na próxima terça-feira (16) para enfrentar a Argentina, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Bicentenario, em San Juan. Os colombianos, por sua vez, recebem o Paraguai às 20h (de Brasília) no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

O JOGO

A Seleção Brasileira iniciou a partida "alugando o campo" de defesa da Colômbia. Porém, os comandados de Tite esbarravam no bloqueio adversário e não eram eficazes ao partirem para o ataque. A Colômbia chegou a assustar em finalização de fora da área de Wilmar Barrios que passou próxima à meta de Alisson. Aos poucos, a equipe de Reinaldo Rueda se lançou à frente e voltou a assustar por volta dos 20 minutos. Zapata arriscou e a bola por cima do gol.

O lance fez a equipe canarinho "acordar" e conseguir a primeira chance clara. Fred tentou de fora da área, mas a bola parou em Ospina, goleiro bastante xingado pelos torcedores dos setores Norte e Leste Inferior no início do jogo.

Pelo lado direito da Colômbia, Cuadrado tentava partir para cima de Alex Sandro, mas falhava na hora do último passe. Quando acertou, achou Luis Díaz livre na entrada da área para finalizar forte e mandar para fora, com muito perigo.

Do lado brasileiro, Neymar era muito perseguido pela forte marcação da Colômbia, mas próximo aos 30 minutos do primeiro tempo recebeu com liberdade uma bola de Casemiro, arrancou, passou por três marcadores e só foi parado com falta de Wilmar Barrios na entrada da área, que recebeu cartão amarelo.

Nos dez minutos finais, Seleção Brasileira criou suas melhores chances da etapa final. Em rara descida pelo lado direito, Raphinha acionou e Danilo bateu cruzado. O lateral viu a bola desviar na marcação adversária e beliscar a trave. Já nos acréscimos, Neymar cobrou escanteio aberto e Marquinhos subiu mais do que todo mundo. A cabeçada tirou tinta da trave de Ospina.

SEGUNDO TEMPO

O Brasil voltou do intervalo com uma estratégia nitidamente mais ofensiva: o técnico Tite promoveu a entrada do atacante Vinicius Júnior no lugar do meio-campista Fred. O jogador do Real Madrid deu mais liberdade ao ataque brasileiro. Paquetá esticou e Gabriel Jesus teve a oportunidade. Porém, o camisa 9 bateu fraco, nas mãos de Ospina. Em nova investida puxada por Vinicius Júnior, Jesus viu sua finalização esbarrar na marcação.

Em seguida, a torcida chegou a ter expectativa em uma falta cobrada por Neymar. Contudo, ao som dos gritos de "uhhh!", a bola raspou na trave colombiana.

O técnico Tite buscou renovar ainda mais o fôlego do setor ofensivo da equipe: sacou Gabriel Jesus (que saiu vaiado de campo) e Raphinha para lançar Antony e Matheus Cunha, respectivamente. Após cruzamento do atacante do Ajax, Cunha cabeceou por cima. Neymar ainda buscou um passe para Antony, mas o bloqueio colombiano seguia muito forte.

Ao aliar a solidez defensiva à persistência, o Brasil encontrou o caminho do gol. Marquinhos se antecipou e cortou lançamento de Tesillo. Em seguida, o zagueiro deu passe milimétrico e Neymar tocou de primeira para Paquetá. O camisa 17 rompeu e bateu rasteiro. Ospina tentou a defesa, mas não evitou que a finalização parasse na rede.

Em desvantagem, a Colômbia foi à frente e chegou a assustar quando James Rodríguez cobrou escanteio e Miguel Borja cabeceou por cima do travessão. Porém, o Brasil achava espaços e tinha chances de ampliar.