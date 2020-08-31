Partiu Laranjeiras! Danilo Barcelos é oficializado como novo reforço do Flu

Crédito: Twitter/Fluminense

O novo destino do futebol de Danilo Barcelos não demorou a ser conhecido. No fim da tarde desta segunda-feira, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo, que ficará nas Laranjeiras até dezembro de 2022.

A oficialização do jogador de 29 anos aconteceu horas depois de Danilo Barcelos ter pedido sua liberação do Botafogo. O Tricolor das Laranjeiras chegou a ter a concorrência do Cruzeiro, mas Danilo preferiu permanecer no Rio de Janeiro.

No seu novo clube, Danilo Barcelos terá como concorrentes na lateral esquerda o veterano Egídio e Orinho. Porém, o fato de atuar ofensivamente dá opção para que o técnico Odair Hellmann o escale mais avançado.