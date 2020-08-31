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Partiu Laranjeiras! Danilo Barcelos é oficializado como novo reforço do Flu

Horas depois de pedir dispensa do Botafogo nesta segunda-feira, lateral-esquerdo tem sua contratação sacramentada pelo Tricolor das Laranjeiras...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 18:06
Crédito: Twitter/Fluminense
O novo destino do futebol de Danilo Barcelos não demorou a ser conhecido. No fim da tarde desta segunda-feira, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo, que ficará nas Laranjeiras até dezembro de 2022.
A oficialização do jogador de 29 anos aconteceu horas depois de Danilo Barcelos ter pedido sua liberação do Botafogo. O Tricolor das Laranjeiras chegou a ter a concorrência do Cruzeiro, mas Danilo preferiu permanecer no Rio de Janeiro.
No seu novo clube, Danilo Barcelos terá como concorrentes na lateral esquerda o veterano Egídio e Orinho. Porém, o fato de atuar ofensivamente dá opção para que o técnico Odair Hellmann o escale mais avançado.
Revelado pelo América-MG e com passagens por clubes como Atlético-MG e Sport, o lateral-esquerdo passará pelo terceiro clube diferente no Rio de Janeiro em dois anos. Durante o ano de 2019, Danilo Barcelos defendeu o Vasco.

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