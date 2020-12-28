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Partida trágica do Vasco acende luz vermelha na luta contra o rebaixamento no Brasileiro

Atuação diante do Athletico-PR mostra que o time precisa fazer muito mais se quiser fugir da Série B da edição de 2021 da principal competição do país...
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Publicado em 

28 dez 2020 às 08:30

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: O Vasco não conseguiu ter uma atuação razoável em Curitiba (Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Agência Lancepress!
A realidade se impôs dura demais para um Vasco que sonhou com alguma estabilidade após a vitória sobre o Santos. Uma semana depois, a equipe viajou para Curitiba e voltou a ser frágil em diferentes aspectos. Numa rodada em que rivais diretos ajudaram, o Cruz-Maltino se mostrou tão débil quanto a 17ª posição indica.Significa que a evolução, mesmo que tímida, que resultou na vitória sobre o Peixe não se consolidou. O que é uma notícia terrível, visto que é preciso fazer muito mais do que o time de Ricardo Sá Pinto fez na Arena da Baixada para sair da zona de rebaixamento.
O único período em que o Vasco mostrou consistência foi nos dez primeiros minutos, quando mostrou capacidade de fazer dobradinha tanto pela direita quanto pela esquerda. Tudo ruiu com os erros individuais. O problema é que houve erros de diferentes jogadores ao longo de toda a partida.
Parte dessas falhas foram capitais para os gols sofridos, outras impediram que chances claras virassem gols a favor do time de São Januário. Outras impediram a fluidez do jogo cruz-maltino. Vencer o Athletico-PR não era esperado. Mas não precisava nem deveria ser com futebol tão ruim.
Restam 12 jogos para o Vasco saber qual divisão do Campeonato Brasileiro disputará na edição 2021 da competição. É difícil ter otimismo considerando que o próximo adversário, o Atlético-GO, também fora de casa, fez partida digna diante do Grêmio, neste mesmo domingo.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Jogadores, comissão técnica e diretoria. Cabe a quem está dentro do Vasco mostrar que a impressão atual é errada.

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