Partida entre Santa Fe e Fluminense será em Armênia; Tricolor esclarece a logística na Colômbia

Crédito: Divulgação

Diante da impossibilidade de atuar em Bogotá por conta das medidas restritivas para conter a Covid-19, o confronto entre Independiente Santa Fe e Fluminense está confirmado para a cidade de Armênia, a 1.480 metros acima do nível do mar. A altitude é mais baixa do que a da capital colombiana, com 2.650m. O Tricolor, que viajou ao país na última segunda-feira, ainda tenta encontrar a melhor solução para ir até o local.

> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista

Em nota, o Fluminense esclareceu que pousou em Bogotá às 22h15, horário de Brasília, da segunda-feira (26/04), mas só chegou ao hotel após às 1h da manhã, 23h do horário local. O transporte terrestre até Armênia duraria cerca de 7 horas por uma estrada complicada. Assim, a alternativa não foi considerada para evitar ao máximo o desgaste dos atletas. Com o protocolo por conta da pandemia, todos os voos precisam ser fretados, o que aumenta os custos para os clubes.

"Por questões de legislação local no que se refere as normas de aviação, o clube não poderia e não pode utilizar o mesmo avião da Gol que está em solo colombiano, aeronave esta que seguirá aguardando o Fluminense em Bogotá para o voo de volta ao Brasil. Diante da situação e das dificuldades de legislação, o Fluminense, desde sua chegada vem tentando, junto à Conmebol, a melhor logística para levar seu elenco até o local do jogo, tendo em vista, que a responsabilidade da troca da partida não é do Tricolor. As opções de logística até agora apresentadas não foram satisfatórias, porque não haveria condição de levar toda a delegação e todo o material de trabalho para a referida cidade", diz o comunicado.

Por isso, o Flu vem tentando uma autorização para fretar outro avião internamente. O elenco ainda treina em Bogotá, a partir das 14h30 (horário local), ou 16h30 (de Brasília). Atividade acontecerá no Complexo Esportivo La Equidad.

Veja a tabela da Libertadores

O local do confronto entrou em indefinição após um decreto que proibia, entre outros, atividades esportivas. O secretário geral da capital informou que o El Campín e o Metropolitano de Techo não estariam disponíveis para o futebol até o dia 9 de maio, impedindo que o jogo acontecesse nos estádios.

Mesmo assim, o Fluminense manteve a programação e viajou até Bogotá como previsto no protocolo da Conmebol. A delegação embarcou às 15h30 (de Brasília), mas o clube esteve em contato com o Santa Fe para readequar a logística dependendo da definição.