Partida entre Grêmio e Internacional é adiada por ataque a ônibus

Neste sábado (26), era para acontecer mais um clássico entre Grêmio e Internacional, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho, mas o duelo foi adiado. O motivo foi um ataque ao ônibus gremista, na chegada ao Beira-Rio. O Grêmio se posicionou assim que chegou ao estádio, alegando que não jogaria. O meio-campista Villasanti acabou sendo atingido e foi para o hospital com suspeita de traumatismo craniano, o que acabou sendo confirmado, mas está bem.

Ana Luisa, Delegada da Polícia Civil, responsável pelo caso de apedrejamento antes do clássico, falou sobre o tema.

- Nós estamos esperando o laudo médico pra dizer qual a situação real de gravidade. Ainda não foram identificados, só com as imagens nós vamos ver. A situação é de muita indignação, revolta. Pouco mais de 100 torcedores colorados cercaram o ônibus gremista.

A partida chegou a ser adiada por duas horas, retomando o seu início para 21h, mas logo depois foi confirmado oficalmente que a partida não aconteceria mais no mesmo dia e agora terá uma nova data.