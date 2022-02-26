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Partida entre Grêmio e Internacional é adiada por ataque a ônibus

Torcedores atacaram a delegação dos visitantes na chegada ao Beira-Rio...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 20:07

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 20:07
Neste sábado (26), era para acontecer mais um clássico entre Grêmio e Internacional, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho, mas o duelo foi adiado. O motivo foi um ataque ao ônibus gremista, na chegada ao Beira-Rio. O Grêmio se posicionou assim que chegou ao estádio, alegando que não jogaria. O meio-campista Villasanti acabou sendo atingido e foi para o hospital com suspeita de traumatismo craniano, o que acabou sendo confirmado, mas está bem.
Ana Luisa, Delegada da Polícia Civil, responsável pelo caso de apedrejamento antes do clássico, falou sobre o tema.
- Nós estamos esperando o laudo médico pra dizer qual a situação real de gravidade. Ainda não foram identificados, só com as imagens nós vamos ver. A situação é de muita indignação, revolta. Pouco mais de 100 torcedores colorados cercaram o ônibus gremista.
A partida chegou a ser adiada por duas horas, retomando o seu início para 21h, mas logo depois foi confirmado oficalmente que a partida não aconteceria mais no mesmo dia e agora terá uma nova data.
Crédito: Villasantifoiatingidoporpedradatorcida(Foto:Divulgação/Grêmio

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