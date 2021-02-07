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Partida da Champions League entre RB Leipizg e Liverpool será disputada na Puskas Arena, em Budapeste

Duelo não pode acontecer na Alemanha por causa das restrições do país no combate a mutação do novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 12:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
O jogo entre RB Leipizg e Liverpool já tem um local definido. Será na Puskas Arena, em Budapeste. Originalmente, o confronto estava previsto para acontecer na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha. A partida começará no mesmo dia e horário previsto, às 20h, do dia 16 de fevereiro.+ Exclusivo: Rafael Carioca fala sobre meta do Tigres no MundialA alteração ocorreu porque a Alemanha proibiu a chegada de voos até o dia 17 de fevereiro de áreas afetadas por mutações do novo coronavírus. Klopp, técnico alemão do Liverpool, sentiu que uma exceção seria "razoável", mas o governo do país confirmou que não haveria concessões especiais. O jogo da volta está confirmado para o dia 10 de março, em Anfield."A UEFA pode confirmar que o jogo da primeira mão dos oitavas-de-final da UEFA Champions League entre o RB Leipzig e o Liverpool FC terá lugar agora na Puskas Arena, em Budapeste" - diz o comunicado.O mesmo problema pode acontecer com o jogo entre Borussia Monchengladbach, da Alemanha, e Manchester city, da Inglaterra, que será disputado no dia 24 de fevereiro.

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