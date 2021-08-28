Partida contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão é adiada pela CBF

Com a confirmação por parte da CBF, o jogo diante o Red Bull Bragantino, que inicialmente aconteceria no dia 7 de setembro, pela 19ª do Campeonato Brasileiro, terá uma nova data.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante do adiamento feito, o Internacional, assim como outras equipes do Brasil que tiveram atletas convocados, não sofrerão com desfalques de jogadores, uma vez que a tabela não terá paralisações em data FIFA.