Partida contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão é adiada pela CBF

Com a confirmação por parte da CBF, o jogo diante o Red Bull Bragantino, que inicialmente aconteceria no dia 7 de setembro, pela 19ª do Campeonato Brasileiro, terá uma nova data.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante do adiamento feito, o Internacional, assim como outras equipes do Brasil que tiveram atletas convocados, não sofrerão com desfalques de jogadores, uma vez que a tabela não terá paralisações em data FIFA.
Por parte do Colorado, três jogadores do atual elenco receberam chances de vestir a camisa de seus respectivos países, sendo eles: Edenílson, convocado pelo técnico Tite, além de Guerrero (Seleção Peruana), e Palacios (Seleção Chilena).
Com 22 pontos somados, a equipe de Porto Alegre, até o momento, ocupa a 10ª posição na classificação. O próximo compromisso será diante o Atlético-GO, neste domingo, às 18h15 (de Brasília).