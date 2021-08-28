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futebol

Partida contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão é adiada pela CBF

Com mudança feita pelo órgão máximo do futebol nacional, equipe gaúcha não terá desfalques de atletas...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:37

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 10:37
Crédito: Edenílson abriu a contagem no Beira-Rio (Divulgação/Internacional
Com a confirmação por parte da CBF, o jogo diante o Red Bull Bragantino, que inicialmente aconteceria no dia 7 de setembro, pela 19ª do Campeonato Brasileiro, terá uma nova data.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante do adiamento feito, o Internacional, assim como outras equipes do Brasil que tiveram atletas convocados, não sofrerão com desfalques de jogadores, uma vez que a tabela não terá paralisações em data FIFA.
Por parte do Colorado, três jogadores do atual elenco receberam chances de vestir a camisa de seus respectivos países, sendo eles: Edenílson, convocado pelo técnico Tite, além de Guerrero (Seleção Peruana), e Palacios (Seleção Chilena).
Com 22 pontos somados, a equipe de Porto Alegre, até o momento, ocupa a 10ª posição na classificação. O próximo compromisso será diante o Atlético-GO, neste domingo, às 18h15 (de Brasília).

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