Partida chave: Botafogo pode abrir cinco pontos de vantagem no G4 da Série B se vencer o Brusque

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo vive um cenário de decisão contra o Brusque, às 21h desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão: se vencer, abre cinco pontos de vantagem no G4. Se tropeçar, deixa a briga para a elite nacional mais viva do que nunca. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.+ Botafogo x Brusque: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Tudo isto porque Goiás e CRB, 3º e 5º colocados na tabela respectivamente, empataram na rodada. O tropeço fez a equipe alagoana chegar a 50 pontos, enquanto um triunfo nesta quarta-feira colocaria o Alvinegro com 55.

Caso o cenário se confirme, o Botafogo teria cinco pontos de vantagem para o G4 e seria a equipe com mais vitórias - principal critério de desempate na Série B - restando sete jogos para a competição acabar.

O Alvinegro ainda tem três confrontos contra equipes que sonham com o G4 para fazer neste período. Não por isto, contudo, a partida contra o Brusque promete ser mais tranquila: a equipe catarinense briga para se afastar da zona de rebaixamento.