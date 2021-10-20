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Partida chave: Botafogo pode abrir cinco pontos de vantagem no G4 da Série B se vencer o Brusque

Em caso de vitória no Estádio Nilton Santos em jogo do Brasileirão, Alvinegro abrirá vantagem significativa para o 5º colocado com sete rodadas a serem disputadas...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vive um cenário de decisão contra o Brusque, às 21h desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão: se vencer, abre cinco pontos de vantagem no G4. Se tropeçar, deixa a briga para a elite nacional mais viva do que nunca. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.+ Botafogo x Brusque: prováveis escalações, desfalques e onde assistir
Tudo isto porque Goiás e CRB, 3º e 5º colocados na tabela respectivamente, empataram na rodada. O tropeço fez a equipe alagoana chegar a 50 pontos, enquanto um triunfo nesta quarta-feira colocaria o Alvinegro com 55.
Caso o cenário se confirme, o Botafogo teria cinco pontos de vantagem para o G4 e seria a equipe com mais vitórias - principal critério de desempate na Série B - restando sete jogos para a competição acabar.
O Alvinegro ainda tem três confrontos contra equipes que sonham com o G4 para fazer neste período. Não por isto, contudo, a partida contra o Brusque promete ser mais tranquila: a equipe catarinense briga para se afastar da zona de rebaixamento.
De qualquer forma, o Botafogo vive a possibilidade de se afastar um pouco do bolo que briga pelas vagas no G4 ou continuar nesse status de 'briga' com os concorrentes pela posição - mesmo que o Alvinegro seja o vice-líder. O jogo se desenrola como decisivo.

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