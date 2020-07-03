Parte física é 'calcanhar de Aquiles' do Botafogo na reta final do Carioca

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

Primeira semana cheia de compromissos desde o retorno das atividades e quatro mudanças no time titular. A situação do Botafogo, último clube que voltou a treinar presencialmente do Campeonato Carioca, é de preocupação físico. O clube, que vai jogar a semifinal da Taça Rio no próximo domingo, teve poucos dias de atividades.

Da vitória contra a Cabofriense, no domingo, para o empate diante da Portuguesa, na última quarta-feira, o Botafogo teve apenas um treinamento completo - no dia anterior ao duelo. Na segunda-feira, pelo desgaste do duelo anterior, os jogadores fizeram apenas um trabalho de condicionamento físico.

Para a semifinal, o treinador Paulo Autuori terá o dobro de tempo para preparar os jogadores: sexta-feira e sábado. O próprio treinador e a comissão técnica entendem que o cenário não é ideal para os jogadores, que ainda nem sequer atingiram o pico máximo de intensidade, visto que o Botafogo havia feito oito dias de atividades presenciais antes do retorno do Carioca.

Com a semifinal programada para o próximo domingo e a decisão do segundo turno na quarta-feira seguinte, o Botafogo - se avançar ao jogo final, é claro - pode ter mudanças significativas na equipe entre as duas partidas.