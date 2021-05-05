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futebol

Paris Saint-Germain se movimenta pela contratação de Salah

Atacante do Liverpool tem contrato até 2023 e já deu indícios de que pode deixar as instalações de Anfield. Franceses correm o risco de perderem Mbappé...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:48
Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
O Paris Saint-Germain começa a se mexer pela contratação do atacante Mo Salah, segundo o "Le Parisien". O clube pensa no egípcio como uma reposição para uma possível saída de Mbappé, que tem contrato até 2022, não renovou seu vínculo e é alvo do Real Madrid.O egípcio é visto como um plano B, pois a prioridade é renovar com o atual camisa 11 do elenco. No entanto, Salah, que tem contrato até 2023 com os Reds, já deu indícios de que poderia deixar o clube de Anfield nas próximas janelas.
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O atleta agrada o técnico Mauricio Pochettino, que busca atacantes rápidos e que cumprar tarefas defensivas. Além disso, o jogador seria um sonho dos donos do clube por poder ser o primeira atleta árabe contratado na gestão de Nasser Al-Khelaifi.

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