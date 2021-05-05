Paris Saint-Germain se movimenta pela contratação de Salah

O Paris Saint-Germain começa a se mexer pela contratação do atacante Mo Salah, segundo o "Le Parisien". O clube pensa no egípcio como uma reposição para uma possível saída de Mbappé, que tem contrato até 2022, não renovou seu vínculo e é alvo do Real Madrid.O egípcio é visto como um plano B, pois a prioridade é renovar com o atual camisa 11 do elenco. No entanto, Salah, que tem contrato até 2023 com os Reds, já deu indícios de que poderia deixar o clube de Anfield nas próximas janelas.