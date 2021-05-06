Paris Saint-Germain planifica a próxima temporada com Messi

Apesar de parecer mais feliz e cada vez mais próximo da permanência no Barcelona, Lionel Messi já faz parte da planificação do PSG para a temporada seguinte, segundo o "Le Parisien". O argentino foi peça central na negociação com alguns jogadores e o clube de Nasser Al-Khelaifi expressou o desejo em contratar o atleta aos empresários do mundo do futebol.O objetivo da equipe francesa é montar um ataque com o atual camisa 10 blaugrana ao lado de Neymar e Mbappé, que estão pendentes de uma renovação contratual. Além disso, o time de Mauricio Pochettino busca reforços em outros setores e pensa na chegada de Eduardo Camavinga, meio-campista do Rennes, e de Emerson Royal, lateral direito do Barça, mas que está emprestado ao Betis.