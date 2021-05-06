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futebol

Paris Saint-Germain planifica a próxima temporada com Messi

Clube expressa o desejo em contar com o argentino a diversos empresários do mundo do futebol. Equipe de Nasser Al-Khelaifi também busca manter Mbappé e Neymar...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 08:35
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Apesar de parecer mais feliz e cada vez mais próximo da permanência no Barcelona, Lionel Messi já faz parte da planificação do PSG para a temporada seguinte, segundo o "Le Parisien". O argentino foi peça central na negociação com alguns jogadores e o clube de Nasser Al-Khelaifi expressou o desejo em contratar o atleta aos empresários do mundo do futebol.O objetivo da equipe francesa é montar um ataque com o atual camisa 10 blaugrana ao lado de Neymar e Mbappé, que estão pendentes de uma renovação contratual. Além disso, o time de Mauricio Pochettino busca reforços em outros setores e pensa na chegada de Eduardo Camavinga, meio-campista do Rennes, e de Emerson Royal, lateral direito do Barça, mas que está emprestado ao Betis.
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Apesar das especulações, Messi está focado na reta final do Campeonato Espanhol, em que faltam quatro rodadas e o Barcelona segue vivo com chances de conquistar mais uma taça na temporada. No entanto, é provável que o argentino decida seu futuro entre o fim da La Liga, que termina no próximo dia 23, e o início da Copa América, que começa no próximo dia 11 de junho.

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