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futebol

Paris Saint-Germain está em contato com entorno de Cristiano Ronaldo

Sem renovação de Mbappé e com Messi cada vez mais distante, clube francês mira chegada do craque português para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 09:20

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 09:20

Crédito: Camisa sete não está satisfeito na Juventus (MARCO BERTORELLO / AFP
O Paris Saint-Germain já iniciou os contatos com o entorno de Cristiano Ronaldo para que o atacante português jogue no futebol francês na próxima temporada, segundo o jornal “As”. O camisa sete vê com bons olhos uma saída da Juventus após uma campanha conturbada e que terminou apenas com o título da Copa da Itália.Mbappé segue sem renovar seu contrato e a saída do jovem é cada vez mais provável. Além disso, o sonho de contratar Lionel Messi também é cada vez mais distante, uma vez que o argentino parece próximo em renovar um novo contrato com o Barcelona. Com isso, a chegada do gajo, com quem Neymar já revelou querer atuar ao lado, poderia ter um impacto midiático e esportivo.
> Veja a tabela da Eurocopa
Cristiano Ronaldo possui contrato com a Velha Senhora até 2022, mas o clube de Turim está disposto a se desfazer do atleta por cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões). A Juventus também estaria disposta a negociar uma troca envolvendo o atacante Mauro Icardi, que é um nome de desejo do técnico Massimiliano Allegri.
O novo comandante, por sua parte, não faz muita questão de seguir com o português no plantel e prefere apostar em nomes como Dybala, Morata e investir no mercado de transferências. O clima para o camisa sete, desde a eliminação da equipe italiana para o Porto nas oitavas de final da Champions League, está cada vez mais próximo de uma despedida.

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