Paris Saint-Germain está em contato com entorno de Cristiano Ronaldo

O Paris Saint-Germain já iniciou os contatos com o entorno de Cristiano Ronaldo para que o atacante português jogue no futebol francês na próxima temporada, segundo o jornal “As”. O camisa sete vê com bons olhos uma saída da Juventus após uma campanha conturbada e que terminou apenas com o título da Copa da Itália.Mbappé segue sem renovar seu contrato e a saída do jovem é cada vez mais provável. Além disso, o sonho de contratar Lionel Messi também é cada vez mais distante, uma vez que o argentino parece próximo em renovar um novo contrato com o Barcelona. Com isso, a chegada do gajo, com quem Neymar já revelou querer atuar ao lado, poderia ter um impacto midiático e esportivo.