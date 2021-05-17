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Parceiro oficial do Flamengo provoca Luiz Adriano, do Palmeiras, após 'vapo' na comemoração

Ao citar 'superioridade' de Gerson, Sportsbet.io Brasil, site de apostas, pôs lenha na rivalidade entre os clubes logo após a comemoração do goleador alviverde...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 12:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 12:09
Crédito: César Greco/Palmeiras
O Palmeiras conseguiu a vaga na final do Campeonato Paulista após derrotar o Corinthians por 2 a 0, no último domingo, na casa do arquirrival. E o último gol gerou uma cena curiosa: autor da marca, Luiz Adriano comemorou com o "vapo", cujo gesto se popularizou recentemente com Gerson, do Flamengo. A comemoração virou tendência instantânea dentre os assuntos mais comentados do Twitter, inflamado também com uma publicação do Sportsbet.io Brasil, site de apostas e parceiro oficial do Flamengo, que fez uma postagem com as imagens de Gerson e Luiz Adriano.
A rivalidade entre os clubes foi acirrada pois o perfil oficial do site pôs a comemoração do meio-campista do Rubro-Negro como superior, com a seguinte legenda para as imagens: "Quando se trata de Vapo...". Veja: + Veja a tabela completa da Libertadores

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