Parceiro oficial do Flamengo provoca Luiz Adriano, do Palmeiras, após 'vapo' na comemoração

O Palmeiras conseguiu a vaga na final do Campeonato Paulista após derrotar o Corinthians por 2 a 0, no último domingo, na casa do arquirrival. E o último gol gerou uma cena curiosa: autor da marca, Luiz Adriano comemorou com o "vapo", cujo gesto se popularizou recentemente com Gerson, do Flamengo. A comemoração virou tendência instantânea dentre os assuntos mais comentados do Twitter, inflamado também com uma publicação do Sportsbet.io Brasil, site de apostas e parceiro oficial do Flamengo, que fez uma postagem com as imagens de Gerson e Luiz Adriano.