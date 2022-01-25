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Parceiro do Corinthians, Grupo Taunsa estampará uniforme do clube no início do Paulistão

Empresa de agronegócios estampará sua logomarca nas costas do uniforme do Timão...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 11:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 11:16
A parceria entre Corinthians e Taunsa caminha para mais um importante capítulo. A empresa de agronegócios estampará a sua logomarca na parte das costas do uniforme para os primeiros quatro jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022. A estreia está marcada para acontecer diante da Ferroviária, nesta terça-feira (25), às 21h.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
- Por conta dessa primeira ação, da viabilização da vinda do Paulinho, a contrapartida era que a Taunsa estaria estampada nas costas da camisa do Corinthians para os primeiros quatro jogos do Campeonato Paulista - disse o CEO da Taunsa, Cleidson Augusto Cruz, com exclusividade ao LANCE!.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
A parceria entre Corinthians e Taunsa teve início em dezembro de 2021, com a empresa viabilizando a chegada do meia Paulinho ao Timão. O vínculo do Grupo Taunsa com o Timão tem duração até dezembro de 2023, mesmo período que o mandato da atual diretoria e o contrato do novo camisa 15 tem como validade.
O Grupo Taunsa está sediado na cidade de Campinas, atuando em diversas áreas do agronegócio, como agricultura, agrofomento, armazenamento, logística e trade.
PATROCINADORES DO TIME MASCULINO DO CORINTHIANS
Vitaminas Neo Química - Máster - Dezembro de 2025Banco BMG - Mangas - Dezembro de 2026Ale - Parte superior frontal da camisa - Agosto de 2022Taunsa - Costas - Dezembro de 2023Mercado Bitcoin - Barra frontal da camisa - Dezembro 2022Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Dezembro de 2022Galera Bet - Ombros - Julho de 2025Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022Spani Atacadista - barra traseira da camisa - Dezembro 2023
Crédito: Duílio(esq.,presidentedoTimão,eoCEOdaTaunsa,CleidsonCruz(Foto:FelipeSzpak/AgênciaCorinthians)

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