Parceiro do Corinthians, Grupo Taunsa estampará uniforme do clube no início do Paulistão

A parceria entre Corinthians e Taunsa caminha para mais um importante capítulo. A empresa de agronegócios estampará a sua logomarca na parte das costas do uniforme para os primeiros quatro jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022. A estreia está marcada para acontecer diante da Ferroviária, nesta terça-feira (25), às 21h.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

- Por conta dessa primeira ação, da viabilização da vinda do Paulinho, a contrapartida era que a Taunsa estaria estampada nas costas da camisa do Corinthians para os primeiros quatro jogos do Campeonato Paulista - disse o CEO da Taunsa, Cleidson Augusto Cruz, com exclusividade ao LANCE!.

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A parceria entre Corinthians e Taunsa teve início em dezembro de 2021, com a empresa viabilizando a chegada do meia Paulinho ao Timão. O vínculo do Grupo Taunsa com o Timão tem duração até dezembro de 2023, mesmo período que o mandato da atual diretoria e o contrato do novo camisa 15 tem como validade.

O Grupo Taunsa está sediado na cidade de Campinas, atuando em diversas áreas do agronegócio, como agricultura, agrofomento, armazenamento, logística e trade.

PATROCINADORES DO TIME MASCULINO DO CORINTHIANS

Vitaminas Neo Química - Máster - Dezembro de 2025Banco BMG - Mangas - Dezembro de 2026Ale - Parte superior frontal da camisa - Agosto de 2022Taunsa - Costas - Dezembro de 2023Mercado Bitcoin - Barra frontal da camisa - Dezembro 2022Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Dezembro de 2022Galera Bet - Ombros - Julho de 2025Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022Spani Atacadista - barra traseira da camisa - Dezembro 2023