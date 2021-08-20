'Parça' de Roger Guedes, Fábio Santos faz votos para chegada do atacante ao Corinthians: 'Temos forçado'

Crédito: Bruno Cantini/Atlético

O lateral-esquerdo Fábio Santos é um dos que encabeçam a campanha para Roger Guedes vestir a camisa do Corinthians. O atacante é alvo do Timão e tenta a sua liberação junto ao Shandong Taishan, da China, para vestir a camisa corintiana.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosGuedes não atua desde dezembro do ano passado, quando disputou a sua última partida pelo clube asiático e depois veio ao Brasil para passar as festas de fim de ano, mas não conseguiu retornar por conta das restrições devido a pandemia do novo coronavírus.

- (O Roger Guedes) Está ansioso como todo mundo, como a gente está, a torcida está. Nenhum jogador gosta de ficar tanto tempo sem jogar. Ele quer que se resolva o mais rápido possível para dar certo. A gente tem forçado bastante para que aconteça o mais rápido possível – disse Fábio Santos em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (20).

Roger e Fábio tem uma forte amizade. A dupla jogou junta pelo Atlético-MG, em 2017, e desde então manteve a boa relação. Inclusive, desde que as conversas entre o Corinthians e o estafe do jogador tornaram-se públicas, o atacante tem comentado em algumas postagens de redes sociais do amigo lateral vestindo a camisa corintiana.

- A relação com o Guedes é boa, desde o primeiro dia de Atlético a gente se deu super-bem. Menino do bem. Hoje está com 24 anos, quando conheci tinha os seus 20, 21. Relação super-bacana. Bom ver o sucesso dele – ressaltou Fábio.

- Relação bacana, quando está em São Paulo ele sempre está em casa. Torcendo para a rescisão sair logo para ele dar sequência na carreira. Jogador desse nível não pode ficar parado, porque é importante tanto pro Corinthians quanto para a Seleção – acrescentou o lateral.