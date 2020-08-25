Paraná x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

É hora de virar a chave. Após praticamente um mês de Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil volta a ficar em evidência. Nesta quarta-feira, Paraná e Botafogo decidem uma das vagas para a quarta fase da competição. O duelo será às 19h na Vila Capanema.
No jogo de ida, disputado em março, o Glorioso superou o Paraná por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, com gol de Luiz Fernando. Não há critério de gol qualificado fora de casa: qualquer vitória do Tricolor com um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis. Empate ou triunfo alvinegros, obviamente, dão a classificação para a equipe carioca.PARANÁ X BOTAFOGO
Data-Hora: 26 de agosto de 2020, às 19hEstádio: Durival Britto, em Curitiba (PR)Árbitro: Vinícius Furlan (SP)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde ver: Tempo real do LANCE! e SporTV
PARANÁAlisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Juninho (Hurtado); Higor, Jhony Douglas; Gabriel Pires, Renan Bressan, Andrey; Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Jean (não pode atuar na copa do Brasil)
BOTAFOGOGatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu, Danilo Barcelos (Matheus Babi); Caio Alexandre, Keisuke Honda; Guilherme Santos, Bruno Nazário, Luís Henrique; Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Marcinho (transição) e Victor Luís (apendicite)
Palpites: na redação do LANCE!, 50% dos votantes apostam que o Botafogo passa com uma vitória. O empate - e a consequente classificação alvinegra - foi a opção escolhida por 35% das pessoas e 15% votaram que o Paraná vai à próxima fase da Copa do Brasil.