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Paraguaios contratados após sucesso com Galarza não ficam no Vasco

O meia Diego Fernández e o atacante Elias Ovelar estão emprestados até janeiro e não terão os contratos renovados pelo Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 15:46

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 15:46

Contratados após Galarza se destacar na equipe sub-20, os paraguaios Diego Fernández e Elias Ovelar não permanecerão no Vasco em 2022. Os jogadores, que estão cedidos por empréstimo por Sportivo Luqueño e Cerro Porteño, respectivamente, possuem contrato até janeiro e retornam aos seus clubes de origem.
Ambos chegaram em março deste ano, embalados pelo sucesso de Galarza, titular absoluto da equipe sub-20 que conquistou a Copa do Brasil na temporada passada. No entanto, não conseguiram se destacar como o compatriota.
O meia Diego Fernanandez, de 19 anos, disputou 21 jogos, quatro como titular, com um gol e uma assistência. Já o atacante Elias Ovelar, de 20 anos, foram 10 partidas, nove entrando no segundo tempo e apenas uma bola na rede.
Crédito: DiegoFernándezdisputou21jogosemarcouumgolpeloVasco(Foto:VitorBrugger/Vasco

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