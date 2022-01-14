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futebol

Paraguai tira Gómez de reta final da preparação do Palmeiras para o Mundial

Zagueiro foi convocado pela seleção de seu país para duelos das Eliminatórias para a Copa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 16:37

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 16:37

Além do goleiro Weverton, chamado por Tite para o Brasil, o zagueiro Gustavo Gómez foi convocado nesta sexta-feira (14) para a seleção do Paraguai e também desfalcará o Palmeiras na reta final de preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.Capitão da equipe paraguaia, o defensor atuará pelo seu país nas partidas ante Uruguai, no próximo dia 27, em Assunção, e dia 1º de fevereiro, contra o Brasil, em Belo Horizonte (MG), em duelos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.
O embarque do Verdão para Abu Dhabi acontece no dia 2 de fevereiro, um dia após o confronto no Mineirão.
A estreia do time alviverde na competição intercontinental no Mundial será no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.
Assim como Weverton, Gómez deverá desfalcar o Palmeiras em três das quatro partidas que o clube fará pelo Campeonato Paulista antes do Mundial, ante Ponte Preta (dia 26), São Bernardo (dia 29) e Água Santa (dia 1/2). O Verdão deverá ceder também nesta Data Fifa o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que integra a pré-lista de selecionados da seleção uruguaia.TABELA
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Crédito: GustavoGómez(decoletemarcaRonydurantetreinodoPalmeirasnaAcademia(Foto:CesarGrecco/Palmeiras)

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