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futebol

Paraguai rejeita pedido do Palmeiras e mantém Gómez em lista de convocados

Capitão de Abel Ferreira só ficaria à disposição para segundo jogo de decisão do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 14:38

Publicado em 19 de Março de 2022 às 14:38

O Paraguai frustrou os planos do Palmeiras para contar com o zagueiro Gustavo Gómez na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Na última sexta-feira (18), a federação local rejeitou o pedido do clube para liberar o jogador por conta de já não ter mais chances de classificação para a Copa do Mundo deste ano, no Catar.Capitão do Verdão, Gómez será desfalque já para o duelo das quartas de final do Estadual, que acontece nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Alliaz Parque, diante de adversário ainda a ser definido.
Caso o Palmeiras avance, as semifinais estão agendadas para o dia 27. E o arqueiro ficaria de fora também de um hipotético primeiro jogo da final, no dia 30. Gómez só estaria à disposição de Abel Ferreira para a finalíssima do Paulistão, marcada para o próximo dia 3 de abril.
O Paraguai está na penúltima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, com apenas 13 pontos, oito atrás do Peru, hoje o quinto colocado, posição que garante a classificação para a repescagem.
A seleção guarani enfrenta o Equador em casa na próxima quinta-feira (24) e depois enfrenta o Peru fora de casa no dia 29.
Além do seu capitão, Abel também não contará com o goleiro Weverton e o zagueiro Kuscevic, convocados respectivamente para Brasil e Chile. Piquerez, que estava na pré-lista do Uruguai, acabou descartado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: GómezemaçãoduranteoclássicocomoCorinthians,naúltimaquinta-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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