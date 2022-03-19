Paraguai rejeita pedido do Palmeiras e mantém Gómez em lista de convocados

O Paraguai frustrou os planos do Palmeiras para contar com o zagueiro Gustavo Gómez na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Na última sexta-feira (18), a federação local rejeitou o pedido do clube para liberar o jogador por conta de já não ter mais chances de classificação para a Copa do Mundo deste ano, no Catar.Capitão do Verdão, Gómez será desfalque já para o duelo das quartas de final do Estadual, que acontece nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Alliaz Parque, diante de adversário ainda a ser definido.

Caso o Palmeiras avance, as semifinais estão agendadas para o dia 27. E o arqueiro ficaria de fora também de um hipotético primeiro jogo da final, no dia 30. Gómez só estaria à disposição de Abel Ferreira para a finalíssima do Paulistão, marcada para o próximo dia 3 de abril.

O Paraguai está na penúltima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, com apenas 13 pontos, oito atrás do Peru, hoje o quinto colocado, posição que garante a classificação para a repescagem.

A seleção guarani enfrenta o Equador em casa na próxima quinta-feira (24) e depois enfrenta o Peru fora de casa no dia 29.

Além do seu capitão, Abel também não contará com o goleiro Weverton e o zagueiro Kuscevic, convocados respectivamente para Brasil e Chile. Piquerez, que estava na pré-lista do Uruguai, acabou descartado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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