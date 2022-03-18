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futebol

Paraguai não libera e Gatito vai desfalcar Botafogo contra o Fluminense

Botafogo tentou liberação do goleiro para partidas contra o Fluminense, mas camisa 1 vai se apresentar à seleção para Eliminatórias; Diego Loureiro e Douglas Borges são opções...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 14:12

Publicado em 18 de Março de 2022 às 14:12

O Botafogo terá um desfalque de peso para as semifinais do Campeonato Carioca. A Federação Paraguaia não autorizou a liberação de Gatito Fernández da convocação e o goleiro vai se apresentar à Albirroja no fim de semana para os dois últimos compromissos das Eliminatórias.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube
A diretoria do Alvinegro havia entrado em contato com a FPA solicitando a liberação de Gatito. Como o Paraguai já não tem mais chances de se classificar para a Copa do Mundo, o Botafogo viu uma chance de liberação. Guillermo Barros Schelotto, treinador da seleção, contudo, rechaçou qualquer chance.
– Para qualquer jogador não há nada mais importante que a seleção. Respeitamos os tempos. Não os chamamos quando não é Data Fifa, mas quando é Data Fifa é seleção até a morte... São 15, 20 dias para morrer com a gente. Todos os jogadores do Paraguai podem ser convocados, queremos uma equipe forte. Primeiro vem a seleção - afirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.
Desta forma, Gatito desfalcará o Botafogo nos dois jogos contra o Fluminense - na próxima segunda-feira e no outro domingo. Diego Loureiro e Douglas Borges são as opções de Lúcio Flávio para o gol.
Crédito: GatitoFernándezemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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