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futebol

Paraguai convoca Gustavo Gómez e Palmeiras terá quatro desfalques na defesa

Luxemburgo terá bastante dor de cabeça para montar o setor defensivo do Verdão durante o período das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022
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Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desta quinta-feira (18), o técnico Eduardo Berizzo convocou Gustavo Gómez, do Palmeiras, para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pela seleção do Paraguai. Desta forma, o zagueiro passa a ser o quarto desfalque, causado pela data-Fifa, no setor defensivo alviverde. Além de Gómez, também foram convocados Matías Viña, lateral-esquerdo (Uruguai); Weverton, goleiro (Brasil); e Gabriel Menino, que pode atuar como lateral-direito (Brasil). Eles serão ausências no Verdão nos duelos contra Botafogo, no dia 7 de outubro, e São Paulo, no dia 10.
Apesar de o elevado número de desfalques na defesa ser motivo de preocupação para a comissão técnica de Luxa, isso também é um sinal de que o setor está indo bem.
O Palmeiras foi o time menos vazado na conquista do Paulistão 2020, com apenas sete gols sofridos. No Brasileirão, ocupa o terceiro lugar no ranking de melhor defesa, tendo levado oito gols (atrás de Inter e Grêmio, que foram vazados seis vezes). Por fim, na Libertadores, o sistema defensivo alviverde foi superado apenas duas vezes e a equipe ocupa o quinto lugar no quesito.

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