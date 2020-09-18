Paraguai convoca Gustavo Gómez e Palmeiras terá quatro desfalques na defesa

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde desta quinta-feira (18), o técnico Eduardo Berizzo convocou Gustavo Gómez, do Palmeiras, para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 pela seleção do Paraguai. Desta forma, o zagueiro passa a ser o quarto desfalque, causado pela data-Fifa, no setor defensivo alviverde. Além de Gómez, também foram convocados Matías Viña, lateral-esquerdo (Uruguai); Weverton, goleiro (Brasil); e Gabriel Menino, que pode atuar como lateral-direito (Brasil). Eles serão ausências no Verdão nos duelos contra Botafogo, no dia 7 de outubro, e São Paulo, no dia 10.

Apesar de o elevado número de desfalques na defesa ser motivo de preocupação para a comissão técnica de Luxa, isso também é um sinal de que o setor está indo bem.