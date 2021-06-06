Parabéns, Gigante! Corinthians celebra o aniversário de 34 anos do ídolo Cássio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Principal atleta em número de jogos do atual elenco do Corinthians, Cássio faz aniversário neste domingo. Carinhosamente chamado de "Gigante" pela torcida alvinegra, o camisa 12 e capitão corintiano completa 34 anos, nove deles a serviço do clube, com 527 jogos disputados desde 2012.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nascido em Veranópolis-RS, Cássio Ramos chegou ao Timão no final da temporada 2011, contratado junto ao PSV, da Holanda, mas só pôde ser inscrito no ano seguinte. Assim, começou a temporada na reserva de Júlio Cesar, goleiro titular na campanha do pentacampeonato brasileiro do Timão.

O goleiro ganhou sua primeira chance no time titular nas oitavas de final da Libertadores de 2012. Escalado contra o Emelec-EQU, no primeiro jogo da fase de mata-mata da competição, no Equador, Cássio provou seu valor e nunca mais deixou o time. Seguro, o goleiro foi decisivo na sequência da campanha.Nas quartas de final contra o Vasco, o Timão teve vida difícil no primeiro jogo e no segundo viu Cássio fazer a defesa mais importante de todo aquele torneio no segundo tempo, após chute de Diego Souza. Livre, o atacante finalizou rasteiro e o arqueiro foi buscar, espalmando para fora e ajudando a levar o Timão às semifinais com o gol de Paulinho nos minutos finais.

Contra Santos e depois Boca Juniors, na grande decisão, Cássio manteve-se seguro, conquistando a América com o clube do Parque São Jorge. Não suficiente, o goleiro teve papel decisivo na conquista do Bicampeonato mundial do Timão, no Japão, em dezembro daquele ano.

Contra o Chelsea, tornou-se definitivamente o gigante ídolo da Fiel, após fechar o gol e ser escolhido o melhor jogador daquela partida - vencida pelo Timão por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.

Importante em todas as conquistas recentes do Corinthians, Cássio foi decisivo na reta final do Paulistão de 2018, defendendo pênaltis contra São Paulo (semifinal) e Palmeiras, na decisão, disputada no Allianz Parque.