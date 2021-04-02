Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Parabéns, Animal! Vasco presta homenagem ao ídolo Edmundo, que completa 50 anos nesta sexta-feira
futebol

Parabéns, Animal! Vasco presta homenagem ao ídolo Edmundo, que completa 50 anos nesta sexta-feira

Ex-jogador faz aniversário e recebe uma homenagem do clube que o revelou. Eternizado por dribles, gols, raça e polêmicas, o Animal entrou para história do Gigante da Colina...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 16:50
Crédito: Reprodução
Um dos maiores ídolos da história do Vasco completa 50 anos nesta sexta-feira: Edmundo. Eternizado por dribles, gols, raça e polêmicas, o Animal entrou para história do Gigante da Colina, sobretudo após a brilhante temporada de 97. Em sua rede social, o clube carioca prestou uma homenagem ao ex-jogador com uma foto do número 50 estampado na camisa cruz-maltina.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaAo longo da carreira, Edmundo disputou 241 partidas e marcou 137 gols, e conquistou títulos importantes pelo Vasco. Conquistou o título do Brasileirão em 97, o Carioca de 92, duas Taças Guanabaras em 92 e 2000 e as Taças Rio de 92 e 99. Ídolo, desde que terminou a carreira, nunca escondeu seu amor pelo Vasco da Gama.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
O polêmico craque teve 19 anos de carreira com muitos gols, fatos marcantes e um apelido histórico: Animal. No dia 28 de março de 2012, o Vasco abria a Colina História para uma justa e bonita despedida de seu craque. Vestindo a camisa 10, ele enfrentou um adversário que o torcedor conhece bem, o Barcelona, do equador, rival na final da Libertadores de 98.
Na reedição de decisão, o Cruz-Maltino aplicou uma goleada de 9 a 1 e Edmundo marcou dois gols. Ele não esteve presente na final doze anos antes, mas sentiu novamente o gostinho de brilhar com a camisa que tanto ama diante de 21 mil pessoas. Revelado pelo Cruz-Maltino, o craque teve cinco passagens pelo clube carioca (1992/1996-1997/1999-2000/2003-2004 e 2008).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados