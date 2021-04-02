Parabéns, Animal! Vasco presta homenagem ao ídolo Edmundo, que completa 50 anos nesta sexta-feira

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Um dos maiores ídolos da história do Vasco completa 50 anos nesta sexta-feira: Edmundo. Eternizado por dribles, gols, raça e polêmicas, o Animal entrou para história do Gigante da Colina, sobretudo após a brilhante temporada de 97. Em sua rede social, o clube carioca prestou uma homenagem ao ex-jogador com uma foto do número 50 estampado na camisa cruz-maltina.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaAo longo da carreira, Edmundo disputou 241 partidas e marcou 137 gols, e conquistou títulos importantes pelo Vasco. Conquistou o título do Brasileirão em 97, o Carioca de 92, duas Taças Guanabaras em 92 e 2000 e as Taças Rio de 92 e 99. Ídolo, desde que terminou a carreira, nunca escondeu seu amor pelo Vasco da Gama.

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O polêmico craque teve 19 anos de carreira com muitos gols, fatos marcantes e um apelido histórico: Animal. No dia 28 de março de 2012, o Vasco abria a Colina História para uma justa e bonita despedida de seu craque. Vestindo a camisa 10, ele enfrentou um adversário que o torcedor conhece bem, o Barcelona, do equador, rival na final da Libertadores de 98.