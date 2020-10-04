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futebol

Para voltar a vencer, Vasco busca o fim do curto jejum de gols de Cano

Cruz-Maltino não vence há quatro jogos - dois pelo Campeonato Brasileiro - e o artilheiro da equipe passou em branco no mesmo período. Duelo deste domingo é contra o Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 07:30

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
No Vasco, Germán Cano é sinônimo de gol. Mas também é de vitória. Faz quatro jogos que o centroavante argentino não comemora um gol dele. As mesmas quatro partidas que o Cruz-Maltino não consegue vencer. Portanto, é natural que a esperança de um triunfo do time carioca no duelo deste domingo, contra o Atlético-MG, passe pelo camisa 14.- O Cano tem dois jogos pelo Brasileiro que não faz gols, mas é o vice artilheiro do Brasileiro, atrás somente do Thiago Galhardo. É o nosso artilheiro, jogador muito importante. Se perguntar ao Cano se ele quer ser artilheiro ou campeão, tenho certeza que ele responderá campeão brasileiro. Ele entende isso e sabe que esse momento vai passar. Ele está super focado e concentrado para nos ajudar - garantiu o técnico Ramon Menezes, na última quinta-feira. E prosseguiu:
- Nosso time é muito jovem. E o Cano entende isso e tenta passar confiança aos atletas. As coisas vão continuar acontecendo, ele é um grande jogador. Ele começou a sair um pouco mais para servir os companheiros. Isso é importante. Não é por causa de dois ou três jogos que está tudo errado - explicou o treinador.
De fato, o autor de 16 gols em 27 jogos mostrou recentemente uma mobilidade até então pouco vista, principalmente quando teve Ribamar como parceiro no ataque. Também é verdade que os 32 anos do artilheiro somam experiência a um grupo jovem. O ataque titular, por exemplo, é completado por Talles Magno, de 18 anos, e Vinícius, de 19.
A expectativa é de que seja um jogo com chances para os dois times. O ataque do Galo, com 21 gols, e o do Vasco, com 16, são dos melhores do Brasileirão. Se um gol deste domingo for de Cano, a chance de vitória vascaíno aumenta.

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