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Para virar a chave: Botafogo inicia 2021 com a corda no pescoço e duelo contra o Athletico

Na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, duelo desta quarta-feira é essencial para tentativa de fuga da zona de rebaixamento por parte do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 06:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: Time do Botafogo (Vitor Silva/Botafogo
O ano virou, mas poucos fatores dão conta que o Botafogo pôde passar o réveillon tranquilo. Na zona de rebaixamento, 2021 já começa com o Alvinegro tendo compromisso importante para tentar fugir da degola: o clube de General Severiano enfrenta o Athletico Paranaense nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Os doze novos meses dão a esperança de um recomeço por parte do Botafogo e na situação dramática da equipe. A temporada 2021, que continua com os resultados de 2020 por conta das mudanças no calendário geradas pela pandemia do novo coronavírus, contudo, depende de que o Alvinegro deixe os maus momentos do ano passado para trás.
Com 23 pontos, a distância para o Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de cinco pontos. Com dificuldade para encaixar uma sequência de vitórias e sem triunfar no Estádio Nilton Santos desde outubro, a partida contra o Athletico Paranaense é praticamente um dos últimos suspiros para o Botafogo nesta luta.
O Alvinegro, vale ressaltar, não sabe o que é conquistar pontos dentro de casa desde o dia 10 de outubro, após um empate em 2 a 2 com o Ceará. Desde então, quatro derrotas no Nilton Santos. O clube de General Severiano é o pior mandante do Campeonato Brasileiro.
A partida contra o Furacão é uma oportunidade de tentar um 2021 diferente por parte do Botafogo e fazer com que a próxima temporada tenha um rumo distinto do que aquele que parece estar desenhado pelo desempenho recente da equipe.

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