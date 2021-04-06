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Para vencer Recopa Sul-Americana, Palmeiras conta com bom retrospecto contra argentinos

Em 99 partidas contra os 'hermanos', Verdão conquistou 55,5% de aproveitamento
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Publicado em 06 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 07:30
Crédito: (AMANDA PEROBELLI/POOL/AFP
Após semanas sem entrar em campo, o Palmeiras se prepara para o confronto contra o Defensa y Justícia, válido pela Recopa Sul-Americana. Nesta partida, além de brigar pela conquista de um título inédito em sua história, o Verdão defenderá um imponente retrospecto contra equipes argentinas.
Segundo levantamento da Gazeta Esportiva, o Maior Campeão Nacional já enfrentou times argentinos em 99 oportunidades, conquistando 56,5% de aproveitamento (47 vitórias, 27 empates e 25 derrotas), anotando 184 e sofrendo 123.Além disso, jogando fora de casa, o time brasileiro não perde para os ‘hermanos’ desde 2019, quando foi derrotado pelo San Lorenzo, somando três vitórias no período. No Brasil, porém, o elenco comandado por Abel Ferreira sofreu, recentemente, um importante revés contra o River Plate, que quase culminou na eliminação do Verdão na última edição Libertadores.
O confronto entre Palmeiras e Defensa y Justícia, válido pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, será realizado na próxima quarta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília), em Buenos Aires, capital argentina.

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