Para vencer Recopa Sul-Americana, Palmeiras conta com bom retrospecto contra argentinos

Crédito: (AMANDA PEROBELLI/POOL/AFP

Após semanas sem entrar em campo, o Palmeiras se prepara para o confronto contra o Defensa y Justícia, válido pela Recopa Sul-Americana. Nesta partida, além de brigar pela conquista de um título inédito em sua história, o Verdão defenderá um imponente retrospecto contra equipes argentinas.

Segundo levantamento da Gazeta Esportiva, o Maior Campeão Nacional já enfrentou times argentinos em 99 oportunidades, conquistando 56,5% de aproveitamento (47 vitórias, 27 empates e 25 derrotas), anotando 184 e sofrendo 123.Além disso, jogando fora de casa, o time brasileiro não perde para os ‘hermanos’ desde 2019, quando foi derrotado pelo San Lorenzo, somando três vitórias no período. No Brasil, porém, o elenco comandado por Abel Ferreira sofreu, recentemente, um importante revés contra o River Plate, que quase culminou na eliminação do Verdão na última edição Libertadores.