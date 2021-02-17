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futebol

Para vencer o Santos, Corinthians terá que quebrar tabu na Vila Belmiro

Última vitória do Timão na casa do adversário aconteceu há mais de seis anos...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 11:00
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians
Para Santos e Corinthians, o clássico que será disputado na Vila Belmiro nesta quarta-feira (17), às 19h, em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro já possui um peso natural, porém a responsabilidade da vitória é acrescida às duas equipes pelo fato delas estarem brigando diretamente por uma vaga na pré-Libertadores há três jogos do fim do Brasileirão.
Contudo, para sair vencedor do casa do adversário e levar uma vantagem em busca da classificação a fase prévia da competição continental, o Timão terá que quebrar um tabu que já dura mais de seis anos, que é vencer no estádio Urbano Caldeira. A última vitória corintiana jogando no estádio do rival foi no dia 10 de agosto de 2014, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que marcava o retorno do atacante Robinho para a sua terceira passagem pelo Peixe. Contudo, foi com um gol de Gil, um dos três remanescentes daquele jogo, ao lado de Cássio e Fábio Santos, aos 38 minutos do segundo tempo, que o Timão decretou a vitória por 1 a 0.
>> Veja a classificação do Brasileirão e simule os resultados!
De 2014 em diante, as duas equipes se enfrentaram sete vezes na Vila Belmiro, todas elas com vitórias santistas.
- Santos é muito forte no seu estádio, tanto que chegou na final da Libertadores jogando na sua própria casa. Jogo bem difícil, esperamos que possamos quebrar esse tabu e fazer um grande jogo, conseguir uma vitória muito importante. Vamos lá com o intuito de buscar a vitória. Não tem para onde correr. Esperamos ir lá e fazer um grande jogo - disse Cássio em entrevista coletiva virtual na véspera do confronto entre Santos e Corinthians desta quarta-feira (17).
Retrospecto geral
No total, o time de Parque São Jorge costuma levar vantagem nos Clássicos Alvinegros. São 335 duelos, com 132 vitórias corintianas, 107 do Alvinegro Praiano e 96 empates. O Timão marcou 585 gols no clássico ante a 505 anotados pelo rival.
Já no Brasileirão, o retrospecto é muito equilibrado, com 23 vitórias para cada lado e 21 empates em 67 jogos. Na Vila, a vantagem é do time da casa. Em 107 partidas, o Santos possui 50 vitórias contra 35 do Corinthians e 22 empates.Na atual temporada foram dois confrontos, ambos na Neo Química Arena. No Paulistão, os corintianos levaram a melhor, com uma vitória por 2 a 0, na quarta rodada da competição, em fevereiro de 2020, enquanto no primeiro turno do Brasileiro o duelo terminou empatado por 1 a 1.
* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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