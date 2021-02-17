Para vencer o Santos, Corinthians terá que quebrar tabu na Vila Belmiro

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag.Corinthians

Para Santos e Corinthians, o clássico que será disputado na Vila Belmiro nesta quarta-feira (17), às 19h, em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro já possui um peso natural, porém a responsabilidade da vitória é acrescida às duas equipes pelo fato delas estarem brigando diretamente por uma vaga na pré-Libertadores há três jogos do fim do Brasileirão.

Contudo, para sair vencedor do casa do adversário e levar uma vantagem em busca da classificação a fase prévia da competição continental, o Timão terá que quebrar um tabu que já dura mais de seis anos, que é vencer no estádio Urbano Caldeira. A última vitória corintiana jogando no estádio do rival foi no dia 10 de agosto de 2014, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que marcava o retorno do atacante Robinho para a sua terceira passagem pelo Peixe. Contudo, foi com um gol de Gil, um dos três remanescentes daquele jogo, ao lado de Cássio e Fábio Santos, aos 38 minutos do segundo tempo, que o Timão decretou a vitória por 1 a 0.

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De 2014 em diante, as duas equipes se enfrentaram sete vezes na Vila Belmiro, todas elas com vitórias santistas.

- Santos é muito forte no seu estádio, tanto que chegou na final da Libertadores jogando na sua própria casa. Jogo bem difícil, esperamos que possamos quebrar esse tabu e fazer um grande jogo, conseguir uma vitória muito importante. Vamos lá com o intuito de buscar a vitória. Não tem para onde correr. Esperamos ir lá e fazer um grande jogo - disse Cássio em entrevista coletiva virtual na véspera do confronto entre Santos e Corinthians desta quarta-feira (17).

Retrospecto geral

No total, o time de Parque São Jorge costuma levar vantagem nos Clássicos Alvinegros. São 335 duelos, com 132 vitórias corintianas, 107 do Alvinegro Praiano e 96 empates. O Timão marcou 585 gols no clássico ante a 505 anotados pelo rival.

Já no Brasileirão, o retrospecto é muito equilibrado, com 23 vitórias para cada lado e 21 empates em 67 jogos. Na Vila, a vantagem é do time da casa. Em 107 partidas, o Santos possui 50 vitórias contra 35 do Corinthians e 22 empates.Na atual temporada foram dois confrontos, ambos na Neo Química Arena. No Paulistão, os corintianos levaram a melhor, com uma vitória por 2 a 0, na quarta rodada da competição, em fevereiro de 2020, enquanto no primeiro turno do Brasileiro o duelo terminou empatado por 1 a 1.