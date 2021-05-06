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futebol

Para Thonny Anderson, Bahia pode reverter vantagem na final da Copa do Nordeste

Jogador disse que o Tricolor baiano vai forte tentar reverter o placar e ganhar o título...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 20:48
Crédito: Divulgação
O Bahia decidirá a Copa do Nordeste contra o Ceará no próximo sábado em Fortaleza ciente do que precisa fazer para reverter o placar de 1 a 0 do jogo de ida no estádio Pituaçu. A declaração é do meia Thonny Anderson, que também afirmou que a vantagem do clube cearense não é substancial.
- É uma diferença totalmente reversível. Analisamos o time deles e temos em mente o que necessitamos fazer para vencer. Vamos bem fortes para sermos campeões - disse.
Já com três partidas disputadas pelo Tricolor baiano, Thonny é um dos principais reforços do Bahia para a temporada. O paulista garante que não há melhor forma de iniciar sua trajetória na nova equipe do que conquistando um título da dimensão da Copa do Nordeste.
- O atleta escreve seu nome na história do clube vencendo campeonatos. Se conseguirmos esse troféu, estarei dando um passo importante para marcar minha passagem por aqui - encerrou.

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