Para Thonny Anderson, Bahia pode reverter vantagem na final da Copa do Nordeste

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O Bahia decidirá a Copa do Nordeste contra o Ceará no próximo sábado em Fortaleza ciente do que precisa fazer para reverter o placar de 1 a 0 do jogo de ida no estádio Pituaçu. A declaração é do meia Thonny Anderson, que também afirmou que a vantagem do clube cearense não é substancial.

- É uma diferença totalmente reversível. Analisamos o time deles e temos em mente o que necessitamos fazer para vencer. Vamos bem fortes para sermos campeões - disse.

Já com três partidas disputadas pelo Tricolor baiano, Thonny é um dos principais reforços do Bahia para a temporada. O paulista garante que não há melhor forma de iniciar sua trajetória na nova equipe do que conquistando um título da dimensão da Copa do Nordeste.