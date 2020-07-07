Para suprir as carências: Botafogo age rápido e fecha com laterais

Crédito: Divulgação/Palmeiras; Divulgação/Grêmio

Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo foca as atenções no Brasileirão, que deve iniciar em agosto. Com mais de um mês livre para realizar atividades, um dos pedidos de Paulo Autuori foi reforçar o elenco. A partir de lacunas analisadas pelo treinador e pela equipe de análise de desempenho, assim o Alvinegro o fez: dois laterais estão chegando ao Nilton Santos.

Esses são Kevin, para a direita, e Victor Luís, no flanco esquerdo. Ambos por empréstimo até o fim do Brasileirão. Os nomes não necessariamente foram indicados por Paulo Autuori, mas as contratações - e as posições - tiveram o aval do treinador.