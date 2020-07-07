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Para suprir as carências: Botafogo age rápido e fecha com laterais

Victor Luís, para a esquerda, e Kevin, na direita, são novos reforços do Alvinegro; pedido de Paulo Autuori era para agilizar nomes e, assim, trabalhar com elenco focando o Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 09:00

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras; Divulgação/Grêmio
Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo foca as atenções no Brasileirão, que deve iniciar em agosto. Com mais de um mês livre para realizar atividades, um dos pedidos de Paulo Autuori foi reforçar o elenco. A partir de lacunas analisadas pelo treinador e pela equipe de análise de desempenho, assim o Alvinegro o fez: dois laterais estão chegando ao Nilton Santos.
Esses são Kevin, para a direita, e Victor Luís, no flanco esquerdo. Ambos por empréstimo até o fim do Brasileirão. Os nomes não necessariamente foram indicados por Paulo Autuori, mas as contratações - e as posições - tiveram o aval do treinador.
Na esquerda, Guilherme Santos e Danilo Barcelos não caíram totalmente nas graças do treinador. As duas opções do atual elenco revezaram na titularidade do Alvinegro durante a temporada, mas não chegaram a engatar uma sequência de partidas. Com Victor Luís, velho conhecido da torcida do Botafogo, a tendência é que este problema acabe.

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