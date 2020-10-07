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futebol

Para seguir subindo: Flamengo conta com resposta dos 'cascudos' diante do Sport

Com quatro jogadores a serviço das seleções do Brasil, Chile e Uruguai, o Rubro-Negro terá novas mudanças na equipe titular para enfrentar o Leão, no Maracanã, pelo Brasileirão...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Quando o surto de Covid-19 atingiu o elenco do Flamengo - que chegou a ter 20 jogadores afastados da partida contra o Palmeiras, há 10 dias -, foram os Garotos do Ninho que seguraram "a barra" e, com bons resultados, mantiveram a equipe entre os primeiros colocados. No retorno de Domènec Torrent à área técnica, o técnico precisará de uma resposta positiva daqueles atletas considerados "cascudos" para superar as ausências de outros nomes importantes diante do Sport, nesta quarta-feira às 19h15, no Maracanã.
Válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto entre Rubro-Negro e Leão da Ilha, separados por um ponto na tabela - 21 a 20, respectivamente -, contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.Além da ausência de Gabriel Barbosa, lesionado, o Flamengo perdeu quatro titulares para as próximas três rodadas do Brasileiro: Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla. Encontrar os substitutos para a dupla de meias, dos mais efetivos no futebol nacional, é o grande desafio do Domènec Torrent.
A solução encontrada pelo técnico pode ser formar um meio de campo com Willian Arão e Thiago Maia à frente dos zagueiros e dar mais liberdade a Gerson, atuando ao lado de Diego Ribas ou com três homens de frente - Bruno Henrique e Pedro podem ser considerados certezas entre os 11 iniciais, enquanto Vitinho, Lincoln, Michael, Pedro Rocha e outros correm por fora.
Na defesa, os jovens Gabriel Noga e Natan deram conta do recado na ausência dos quatro principais nomes da posição (Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Thuler - todos com Covid-19) nas últimas semanas. O primeiro está com a Seleção Brasileira, e os demais brigam por uma vaga na equipe titular.
O substituto de Isla, por sua vez, tende a ser Matheuzinho, mas a escalação só será conhecida nos momentos que antecedem o compromisso contra o Sport.

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