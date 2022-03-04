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Para se resguardar financeiramente, Corinthians congela câmbio do Euro em contrato de Vítor Pereira

Treinador corintiano receberá cerca de 350 mil euros mensais, cotados em pouco mais de R$ 5,50. Multa rescisória corresponde a todos os salários até o fim do vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 19:54

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:54

Para se preservar da alta do Euro, o Corinthians inseriu uma cláusula no contrato de Vítor Pereira e a sua comissão técnica para que os salários sejam mantidos na cotação atual.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
Um dos temores da direção corintiana no primeiro momentos de negociações com treinadores estrangeiros foi a valorização da moeda europeia, que atualmente se encontra em R$ 5,54 - cotação registrada nesta sexta-feira (4).
A condição foi aceita pelo treinador, e, com isso, o Corinthians terá definido quanto o profissional e a equipe técnica trazida por ele representará na folha salarial do clube, sem interferência da variação cambial.
O contrato de Vítor Pereira foi registrado na CBF nesta sexta-feira (4), seis dias após a chegada do treinador ao Brasil, ele receberá cerca de 350 mil euros mensais (R$ 1,9 milhões na cotação atual).
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
Além de Vitor, mais quatro auxiliares e um preparador físico chegaram ao Timão. Os contratos dos membros da comissão de Pereira foram registrados individualmente, mas a parte financeira é contemplada em um pacote.
Com contrato curto, até o fim da temporada, a pedido do próprio treinador, 'traumatizado' após ter que pagar multa por saída em sua passagem pelo Al-Alhi, da Arábia Saudita, em 2014, o Corinthians terá que arcar com os salários do tempo restante de contrato em caso de demissão antes do fim de dezembro.
Crédito: DuiloMonteiroAlveseVítorPereira(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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