Para se manter na briga pelo G4, Botafogo recebe o pior visitante da Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem uma chance de ouro para voltar à briga pelo G4. Isso porque o Alvinegro Carioca enfrenta o Brasil de Pelotas, que é o pior visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, às 18h15. A partida deste domingo, que é válida pela 18ª rodada da competição, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Até o momento, o Brasil de Pelotas não venceu nenhuma partida fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro: no total, o Xavante soma três empates e seis derrotas fora do Rio Grande do Sul.

Além disso, ao lado do Vasco, o Botafogo é o segundo melhor mandante da Série B. Ao fim de 17 rodadas, foram 19 pontos conquistados no Rio de Janeiro, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Inclusive, caso triunfe contra o Xavante, o time de General Severiano se garante como melhor mandante isolado da competição.

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Fora isso, o Botafogo detém uma proporção positiva de gols pró x gols contra em seus domínios. Foram 15 marcados quando joga no Rio de Janeiro contra apenas cinco sofridos. Inclusive, os gols sofridos dentro de casa vieram somente em dois jogos: 3 a 3 contra o Cruzeiro e 0 a 2 para o Goiás.Também vale destacar que o Botafogo de Enderson ainda não sofreu gols no Nilton Santos. Em três partidas, foram seis gols marcados e nenhum sofrido. Assim, o time da Estrela Solitária também pode se apegar aos bons números e na invencibilidade do novo treinador no estádio para garantir os três pontos. Com tantos números a favor, o Botafogo precisa confirmar o favoritismo e vencer o Xavante para chegar aos 28 pontos e, novamente, encostar no G4.

Por outro lado, vale ressaltar que a derrota por 1 a 0 para o Operário, na última rodada, "freou" a evolução do Botafogo na Série B. O Alvinegro teve a chance de conseguir, no mínimo, o empate, mas parou na noite inspirada do goleiro Simão. Após a partida, o zagueiro Kanu admitiu que o sentimento do grupo era de decepção, porém frisou que o grupo vem de um bom momento e precisa manter os pés no chão para vencer o Brasil de Pelotas.