Para Rivaldo, novo presidente do Barcelona pode reabrir possibilidade para manter Messi no clube

Crédito: Betfair.net

Depois de ter sido derrotado em seu próprio campo pelo PSG por 4x1 na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona acabou sendo eliminado da competição com um empate no segundo jogo. Mas o craque Rivaldo, em entrevista à Betfair, disse que gostou da mudança no desempenho do clube.

Veja a tabela do Espanhol- Tal como eu tinha mencionado na semana anterior, seria quase impossível ao Barcelona reverter a eliminatória contra o PSG em Paris, porém o time chegava em boa forma e tinha a oportunidade de limpar sua imagem na partida de volta - afirmou Rivaldo.

- E foi exatamente isso que sucedeu, com o Barcelona tendo uma excelente atuação que até me levou a pensar durante o primeiro tempo de que ainda poderia ser possível uma virada - disse o ex-jogador.

- A equipe criou muitas chances para marcar – o Dembélé perdeu umas duas e o Messi acabou também perdendo um pênalti –, então o time poderia ter saído para o intervalo vencendo por 1x2 ou 1x3, e isso poderia tirar a tranquilidade do time francês que, em minha opinião, entrou somente para deixar o tempo correr e acabou levando alguns sustos por conta disso - falou.

Jogando dessa forma, ainda é possível conquistar o Campeonato Espanhol- O Barcelona está fora da Liga dos Campeões por conta da fraca atuação no Camp Nou no jogo de ida contra o PSG, mas atualmente o time está jogando muito melhor e mostrando grande atitude e confiança dentro de campo, então é preciso acreditar que ainda há títulos para conquistar na temporada - disse.

Com a final da Copa do Rei garantida e o Atlético Madrid com somente seis pontos no topo da tabela da La Liga, o craque acredita que existem boas possibilidades de o time levantar uma taça até o final da temporada.

- Além disso, a chegada de um novo presidente – bem conhecido dos jogadores e com grandes sucessos no clube – sempre dá uma animada no grupo e aumenta sua confiança e responsabilidade, então é preciso acreditar que o final de temporada ainda pode ser feliz - apontou Rivaldo .

Com Laporta na presidência, Messi poderá reconsiderar sua permanência no clubeNa opinião do embaixador da Betfair, a eleição de Juan Laporta para a presidência do Barça pode reacender a esperança do clube e da torcida de que Lionel Messi possa ficar no time e renovar o contrato por mais algum tempo.

- Eu digo isso porque Laporta e Messi se conhecem muito bem, e o atacante argentino conquistou muitos títulos coletivos e individuais na época da primeira passagem de Laporta pelo clube”, ponderou. “Então com certeza agora ele estará mais predisposto a conversar com o clube no sentido de tentarem entrar em um acordo - falou o craque.

- Claro, se Messi já tiver fechado acordo com outro clube – como o Manchester City ou PSG – tudo fica mais difícil, porém oficialmente nada se sabe, então tudo pode ainda acontecer até o verão. Com Laporta suas chances de permanecer no clube aumentam consideravelmente - apontou.

Eliminação precoce de Cristiano Ronaldo e Messi é um sinal dos tempos- Como na vida o tempo não perdoa e o fato de que pela primeira vez desde 2005 não teremos Cristiano Ronaldo nem Lionel Messi nas quartas de final da Liga dos Campeões só vem confirmar que nada é eterno no futebol - disse Rivaldo.

- Com a idade chegando para ambos é natural que se torne mais complicado para eles fazerem a diferença dentro de campo, e que seus times nem sempre acabem chegando às finais - falou.

- Por outro lado, isso abre espaço para que outros jogadores mais jovens possam aparecer”, comentou Rivaldo. “Eu destacaria o atacante do Borussia Dortmund, Erling Haaland, que vem fazendo uma campanha espetacular com os alemães e está se afirmando como grande estrela do futebol - disse.