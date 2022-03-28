Para português ver: sob os olhos de Luís Castro, Botafogo tem melhor atuação do ano apesar de eliminação

O Botafogo guardou a melhor atuação coletiva de 2022 para Luís Castro. A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense neste domingo foi o desempenho alto do Alvinegro na temporada - justamente com o novo treinador assistindo in-loco no Maracanã.
Apesar da eliminação no Campeonato Carioca - o Tricolor tinha a vantagem do empate no placar agregado -, alguns jogadores provavelmente passaram no "vestibular de Luís Castro". O português deve ter gostado de algumas coisas do que viu no Maracanã.
Uma delas foi a imposição. O então sem graça Botafogo ficou sem graça. O time que foi dominado no Estádio Nilton Santos na partida de ida ficou para trás. No Maracanã, o Alvinegro tomou conta das ações do jogo e foi superior ao rival em boa parte do duelo. A equipe ganhou campo em transições e ataques em velocidade e tinha em Chay e Erison como principais expoentes.
A saída de Barreto, lesionado, para a entrada de Romildo ainda no começo do primeiro tempo foi favorável no contexto que o Botafogo estava inserido: precisando de gols e diante de um Fluminense pouco insistente no ataque, a saída de bola melhorou e o time conseguiu rodar melhor a bola entre defesa e o sistema ofensivo.
Talvez essa 'melhor atuação' tenha vindo na hora errada, mas antes tarde do que nunca. O Botafogo, mesmo ainda limitado tecnicamente e com apenas um dos seis reforços confirmados desde a chegada de John Textor, bateu de frente com o Fluminense.
Agora é com Luís Castro. Um novo capítulo se inicia nesta segunda-feira. O técnico português assume o Botafogo e será o líder da reconstrução que o clube passará dentro e fora de campo.