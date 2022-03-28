Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Para português ver: sob os olhos de Luís Castro, Botafogo tem melhor atuação do ano apesar de eliminação
Para português ver: sob os olhos de Luís Castro, Botafogo tem melhor atuação do ano apesar de eliminação

Publicado em 28 de Março de 2022 às 05:00

O Botafogo guardou a melhor atuação coletiva de 2022 para Luís Castro. A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense neste domingo foi o desempenho alto do Alvinegro na temporada - justamente com o novo treinador assistindo in-loco no Maracanã.+ Após críticas à arbitragem, Textor provoca: 'Carioca vai ser um grande torneio para o Botafogo B em 2023'
Apesar da eliminação no Campeonato Carioca - o Tricolor tinha a vantagem do empate no placar agregado -, alguns jogadores provavelmente passaram no "vestibular de Luís Castro". O português deve ter gostado de algumas coisas do que viu no Maracanã.
Uma delas foi a imposição. O então sem graça Botafogo ficou sem graça. O time que foi dominado no Estádio Nilton Santos na partida de ida ficou para trás. No Maracanã, o Alvinegro tomou conta das ações do jogo e foi superior ao rival em boa parte do duelo. A equipe ganhou campo em transições e ataques em velocidade e tinha em Chay e Erison como principais expoentes.
A saída de Barreto, lesionado, para a entrada de Romildo ainda no começo do primeiro tempo foi favorável no contexto que o Botafogo estava inserido: precisando de gols e diante de um Fluminense pouco insistente no ataque, a saída de bola melhorou e o time conseguiu rodar melhor a bola entre defesa e o sistema ofensivo.
+ Torcedor 'maluco', Textor nos braços da torcida e pedidos por Zahavi: a chegada de Luís Castro ao Botafogo
Talvez essa 'melhor atuação' tenha vindo na hora errada, mas antes tarde do que nunca. O Botafogo, mesmo ainda limitado tecnicamente e com apenas um dos seis reforços confirmados desde a chegada de John Textor, bateu de frente com o Fluminense.
Agora é com Luís Castro. Um novo capítulo se inicia nesta segunda-feira. O técnico português assume o Botafogo e será o líder da reconstrução que o clube passará dentro e fora de campo.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados