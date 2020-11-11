Para médico do Santos, 'Aeropeixe' pode não ter relação com surto de Covid-19

No dia 2 de novembro, o elenco do Santos foi recepcionado de forma calorosa pela sua torcia no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se dirigia para Fortaleza, para enfrentar o Ceará dois dias depois, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, menos de uma semana depois casos de Covid-19 começaram a surgir no Peixe.

Elogiado pelo baixo número de contaminados pelo novo coronavírus desde a retomada do futebol brasileiro no fim de julho, apenas três casos em três meses, o protocolo de prevenção santista sofre o primeiro "baque", após dez atletas, além de inúmeros membros da comissão técnica, Departamento e Futebol e funcionários testarem positivamente para a doença. Contudo, o chefe do Departamento Médico Santista, Dr. Ricardo Galotti, não acredita que o 'Aeropeixe', como foi batizado o evento, tenha sido a única causa para a contaminação, mas entende que a propagação tenha sido comunitária, usando como argumento o fato de 22 atletas das Sereias da Vila, time feminino do Santos, também terem contraído a doença nos últimos dias.

- Não da pra ter essa afirmação, até porque futebol feminino não teve esse contato com a torcida. Provável que (a contaminação) seja comunitária - disse Galotti.

O superintendente de esportes do Alvinegro, Felipe Ximenes, também contesta que a recepção dos torcedores no aeroporto tenha sido fator único para que os dez jogadores do elenco principal tenham se infectado.

- É muito difícil você controlar uma situações como essa, controlar uma torcida querendo se manifestar. Isso serve muito para que a gente construa o que vai acontecer daqui pra frente. Se não me engano, a torcida do São Paulo fez uma grande manifestação para o jogo contra o Flamengo. A gente viaja num avião com mais de 100 pessoas, temos os atletas em contato com a comissão técnica. Não é saudável a gente ficar olhando para trás e ficar pensando em questões como essa - afirmou Ximenes.