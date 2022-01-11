futebol

Para liberar Edenílson ao Galo, Inter quer dinheiro, Guga e Savarino

O Colorado fez exigências altas para ceder o meio de campo, que é alvo do time mineiro para a temporada 2022 ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 18:41

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:41

O Atlético-MG ainda não desistiu do volante Edenílson, do Internacional, para reforçar o elenco na temporada 2022. O negócio esta complicado, pois o Colorado quer compensações para liberar o jogador. E, não são recompensas pequenas. O Internacional quer uma quantia em dinheiro, mais os direitos do lateral-direito Guga e o empréstimo do atacante Savarino. Essa informação foi dada pelo jornalista Lucas Collar e confirmada pelo L!. A equipe gaúcha terá uma reunião com Edenílson, que renovou contrato com o Colorado em 2020 até 2023. O jogador alega que tem um acordo com o Inter para sair, caso houvesse uma proposta interessante para ele, algo negado pelos gaúchos. A negociação deve ficar ainda mais complicada, pois o Internacional quer ficar com Edenílson, mas o Galo dificilmente vai aceitar as condições propostas pelo time gaúcho de ceder dois jogadores e ainda pagar uma recompensa financeira pelo meio de campo.
Crédito: (Reprodução/Twitter Internacional)

Tópicos Relacionados

internacional
Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

