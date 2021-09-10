Para lateral do Coritiba, trunfo do elenco se baseia na experiência

Crédito: Atleta chegou ao clube em fevereiro deste ano (Divulgação/Coritiba

Líder isolado da Série B e cada vez mais próximo do acesso, a questão emocional e psicológica do Coritiba para conter uma possível empolgação excessiva foi abordada pelo lateral Romário.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, o trunfo existente na formação do elenco é a quantidade de atletas experientes visando a administração dessa expectativa que envolve tanto os jogadores como também a torcida do Coxa.

Nessa linha de raciocínio, Morínigo deu ênfase a questão de manter o foco em objetivos mais próximos (como vencer a partida da próxima rodada frente ao Vila Nova, novamente no Couto Pereira) e não necessariamente nas metas de médio e longo prazo:

- É um grupo muito experiente. O que me deixa tranquilo é que desde o início da temporada a gente vive jogo a jogo. Não pensamos que faltam 15 jogos (para o fim do campeonato), pensamos que tem o Vila Nova na próxima sexta-feira, então quando você pensa jogo a jogo, passo a passo, isso te deixa mais tranquilo ao decorrer do ano.