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futebol

Para lateral do Coritiba, trunfo do elenco se baseia na experiência

Romário fala sobre vivência do plantel para prevenir empolgação em excesso com grande fase da equipe...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 11:15
Crédito: Atleta chegou ao clube em fevereiro deste ano (Divulgação/Coritiba
Líder isolado da Série B e cada vez mais próximo do acesso, a questão emocional e psicológica do Coritiba para conter uma possível empolgação excessiva foi abordada pelo lateral Romário.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, o trunfo existente na formação do elenco é a quantidade de atletas experientes visando a administração dessa expectativa que envolve tanto os jogadores como também a torcida do Coxa.
Nessa linha de raciocínio, Morínigo deu ênfase a questão de manter o foco em objetivos mais próximos (como vencer a partida da próxima rodada frente ao Vila Nova, novamente no Couto Pereira) e não necessariamente nas metas de médio e longo prazo:
- É um grupo muito experiente. O que me deixa tranquilo é que desde o início da temporada a gente vive jogo a jogo. Não pensamos que faltam 15 jogos (para o fim do campeonato), pensamos que tem o Vila Nova na próxima sexta-feira, então quando você pensa jogo a jogo, passo a passo, isso te deixa mais tranquilo ao decorrer do ano.
Em raro momento de pausa no ritmo das partidas na Série B, o Coritiba volta a campo para duelar com o time goiano apenas no próximo dia 17 de setembro às 19h (de Brasília).

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