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Pará festeja marca história no Santos: "Não é para qualquer um"

Lateral completou 250 jogos com a camisa do Peixe na vitória sobre o Coritiba no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 19:28

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 19:28

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na partida contra o Coritiba no último sábado, o lateral-direito Pará vai comemorou mais uma marca especial em sua carreira, a de 250 jogos com a camisa do Santos. Na atual temporada, o camisa 4 do Peixe atuou em 51 partidas e deu 3 assistências para gol.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- É motivo de orgulho. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de completar 250 jogos com essa camiseta tão consagrada no futebol brasileiro e mundial. Eu me sinto honrado e privilegiado de fazer parte dessa história. É uma marca expressiva, não é para qualquer um. Quero entrar cada vez mais para a história desse clube - disse o lateral, em entrevista à Santos TV.
O jogador é o atleta do atual elenco com mais partidas pelo clube e recebeu uma camisa comemorativa do diretor de futebol, Jorge Andrade, antes do confronto contra o Coritiba.Além de ser bicampeão da Libertadores (Santos em 2011 e Flamengo em 2019), Pará é o 12º jogador com mais jogos de Libertadores na história do Santos, com 23 jogos.
O atleta que completou 35 anos no último domingo, ganhou com a camisa do Santos títulos importantes como o Campeonato Paulista (2010, 2011, 2012); a Copa do Brasil (2010) e a Copa Libertadores (2011).

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