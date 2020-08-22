Para evitar desgaste, Santos treina em hotel antes do clássico

O Santos resolveu adotar uma estratégia diferenciada nesta semana. Com o jogo disputado na última quinta-feira diante do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, a comissão técnica preferiu ficar em São Paulo, onde o Peixe enfrenta o Palmeiras, no Morumbi, às 16h, neste domingo (23).
Na manhã deste sábado, os jogadores realizaram atividades físicas e trabalhos com bola no hotel em que estão hospedados, na capital paulista. Com isso, o Alvinegro optou por dar preferência a recuperação física dos jogadores. Os titulares na vitória contra o Sport passaram por treino regenerativo na sexta-feira e fizeram apenas exercícios na academia.
Com os prováveis desfalques de Vladimir, Lucas Veríssimo e Raniel, o Santos deve ir a campo com João Paulo; Pará, Alison, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Lucas Veríssimo), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. O Santos é o quinto colocado do Brasileirão, com sete pontos conquistados.