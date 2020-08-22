Para evitar desgaste, Santos treina em hotel antes do clássico

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos resolveu adotar uma estratégia diferenciada nesta semana. Com o jogo disputado na última quinta-feira diante do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, a comissão técnica preferiu ficar em São Paulo, onde o Peixe enfrenta o Palmeiras, no Morumbi, às 16h, neste domingo (23).

Na manhã deste sábado, os jogadores realizaram atividades físicas e trabalhos com bola no hotel em que estão hospedados, na capital paulista. Com isso, o Alvinegro optou por dar preferência a recuperação física dos jogadores. Os titulares na vitória contra o Sport passaram por treino regenerativo na sexta-feira e fizeram apenas exercícios na academia.