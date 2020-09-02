Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Para enfrentar o Palmeiras, Inter terá desfalque de Rodrigo Lindoso

Meio-campista se soma ao resultado positivo de Covid-19 no elenco anteriormente detectado do jovem João Peglow...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 10:20
Crédito: Divulgação/Conmebol
Através de nota oficial emitida pelo Internacional, o clube divulgou que o meio-campista Rodrigo Lindoso testou positivo para Covid-19 na última bateria de exames feita pela equipe.
Com isso, além do jogador que exerce função de proteger a linha defensiva do time dirigido por Eduardo Coudet, o Colorado acumula desfalques relevantes para o confronto diante do Palmeiras na noite dessa quarta-feira (2) no Allianz Parque.
Além de Lindoso, o time não terá João Peglow, outro atleta contaminado pelo novo coronavírus, Yuri Alberto e Willian Pottker apresentam problemas musculares, Zé Gabriel foi poupado por desgaste físico e o argentino Musto sequer viajou para São Paulo com a alegação de precisar resolver problemas particulares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados