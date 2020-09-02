Para enfrentar o Palmeiras, Inter terá desfalque de Rodrigo Lindoso

Crédito: Divulgação/Conmebol

Através de nota oficial emitida pelo Internacional, o clube divulgou que o meio-campista Rodrigo Lindoso testou positivo para Covid-19 na última bateria de exames feita pela equipe.

Com isso, além do jogador que exerce função de proteger a linha defensiva do time dirigido por Eduardo Coudet, o Colorado acumula desfalques relevantes para o confronto diante do Palmeiras na noite dessa quarta-feira (2) no Allianz Parque.