Para enfrentar o Palmeiras, Inter terá desfalque de Rodrigo Lindoso

Através de nota oficial emitida pelo Internacional, o clube divulgou que o meio-campista Rodrigo Lindoso testou positivo para Covid-19 na última bateria de exames feita pela equipe.
Com isso, além do jogador que exerce função de proteger a linha defensiva do time dirigido por Eduardo Coudet, o Colorado acumula desfalques relevantes para o confronto diante do Palmeiras na noite dessa quarta-feira (2) no Allianz Parque.
Além de Lindoso, o time não terá João Peglow, outro atleta contaminado pelo novo coronavírus, Yuri Alberto e Willian Pottker apresentam problemas musculares, Zé Gabriel foi poupado por desgaste físico e o argentino Musto sequer viajou para São Paulo com a alegação de precisar resolver problemas particulares.