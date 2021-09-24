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Para enfrentar o Fortaleza, Sport tem três reforços no plantel

Além dos reforços recentes Nicolás Aguirre e Vander, Tréllez foi liberado pelo Departamento Médico do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 16:31

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:31

Crédito: Jogador havia se machucado em jogo contra o Atlético-MG (Anderson Stevens/Sport
Precisando de uma vitória no fim de semana contra o Fortaleza para acabar com a sequência negativa das últimas sete rodadas além da busca por sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Sport tem vivido dias de boas notícias. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do anúncio de três reforços para o técnico Gustavo Florentín, casos do lateral-direito Jeferson, e dos meio-campistas Nicolás Aguirre e Vander, o avante Tréllez foi liberado pelo Departamento Médico para enfrentar o time cearense, no próximo domingo (26), na Ilha do Retiro.
Tréllez teve uma entorse no tornozelo ocorrida na partida onde o Leão perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG, na última rodada. Entretanto, a avaliação é de que o jogador colombiano teve um bom processo de recuperação e deve estar entre os relacionados para o próximo compromisso.
Além dele, dois dos três reforços recentes tiveram seus vínculos publicados pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, casos de Aguirre e Vander, e também são opções para Florentín fazer possíveis alterações na equipe titular.

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