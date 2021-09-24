Para enfrentar o Fortaleza, Sport tem três reforços no plantel

Crédito: Jogador havia se machucado em jogo contra o Atlético-MG (Anderson Stevens/Sport

Precisando de uma vitória no fim de semana contra o Fortaleza para acabar com a sequência negativa das últimas sete rodadas além da busca por sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Sport tem vivido dias de boas notícias. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do anúncio de três reforços para o técnico Gustavo Florentín, casos do lateral-direito Jeferson, e dos meio-campistas Nicolás Aguirre e Vander, o avante Tréllez foi liberado pelo Departamento Médico para enfrentar o time cearense, no próximo domingo (26), na Ilha do Retiro.

Tréllez teve uma entorse no tornozelo ocorrida na partida onde o Leão perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG, na última rodada. Entretanto, a avaliação é de que o jogador colombiano teve um bom processo de recuperação e deve estar entre os relacionados para o próximo compromisso.