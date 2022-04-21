Para conter desgaste com jogos e viagens, Bustos vai rodar o elenco

O técnico Fabián Bustos voltou a falar sobre mesclar o time ao longo da temporada. Ele justificou que, por conta da grande sequência de jogos e viagens, novas mudanças podem acontecer, com a equipe se adaptando de acordo com a necessidade de cada partida.Contra o Coritiba, no domingo, pelo Brasileirão, Ricardo Goulart ficou de fora. Ele foi preservado para a partida da Copa do Brasil contra o mesmo Coxa, na última quarta-feira. Nesse último duelo, Marcos Leonardo e Rodrigo Fernández começaram no banco de reservas."Não podemos jogar com o mesmo time em todas as partidas, porque aí você tem lesões, complicações e um monte de situação. O mais importante é boa alimentação, descanso, viagem, descanso, para domingo estar forte para ganhar o jogo contra o América-MG. E contra o Coritiba jogar melhor do que jogamos hoje para tentar virar o resultado. É a única coisa importante. O confronto não terminou", disse o treinador.No próximo domingo, o Peixe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O duelo será contra o América-MG na Vila Belmiro, às 16h30. A equipe de Bustos briga pelas primeiras posições da tabela nesse momento.