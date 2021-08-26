Para conseguir o acesso à Série A do Brasileiro, Vasco vai precisar de façanha obtida só uma vez. Entenda

Crédito: Lisca e os jogadores do Vasco vão precisar de reação histórica nos 18 jogos restantes (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco se enfiou num buraco que é fundo sob diferentes pontos de vista. São 28 pontos conquistados em 20 jogos. O time está no meio da tabela, a cinco pontos do grupo que conquistará o acesso ao fim da Série B do Campeonato Brasileiro. E uma estatística dá a dimensão do desafio do time de Lisca: somente uma equipe que estava tão mal a essa altura da competição conseguiu o acesso.Uma vez. A arrancada histórica foi a do Avaí em, 2016. O time da Ressacada terminaria na segunda posição, mas estava, na 20ª rodada, em 15º lugar, a dez pontos do quarto colocado. Para além deste feito, jamais uma equipe tão mal colocada quanto o Cruz-Maltino - 11º neste momento - obteve o acesso.

A segunda divisão nacional tem o atual formato desde 2006, e desde então duas equipes bateram na trave. O América-MG, em 2014, e o Paulista, no início do período de recorte, terminaram na quinta posição. O próprio Coelho protagonizou arrancada mais impressionante - da zona de rebaixamento ao G4 na penúltima rodada do torneio de 2019 -, mas perdeu a vaga no jogo final.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

A maioria dos times que obteve o acesso, desde 2006, já estava ou rondava o G4 após a primeira rodada do segundo turno. O Vasco somente dormiu uma noite no grupo dos quatro primeiros, e foi se afastando. Abaixo, os times que estavam na 11ª colocação ano a ano, o que aconteceu com eles, quem conquistou o acesso e recuperações de destaque.

G4 final da Série B de 2020: Chapecoense, América-MG, Juventude, Cuiabá11º na 20ª rodada: Operário, que terminou em oitavo.

G4 final da Série B de 2019: RB Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético-GO11º na 20ª rodada: Londrina, que terminou rebaixado.

G4 final da Série B de 2018: Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás11º na 20ª rodada: Oeste, que terminou em 16º.

G4 final da Série B de 2017: América-MG, Internacional, Ceará e Paraná11º na 20ª rodada: Brasil, que terminou em oitavo.

G4 final da Série B de 2016: Atlético-GO, Avaí, Vasco e Bahia11º na 20ª rodada: Vila Nova, que terminou em 12º-> O Avaí estava em 15º, a dez pontos do quarto colocado.

G4 final da Série B de 2015: Botafogo, Santa Cruz, Vitória e América-MG11º na 20ª rodada: CRB, que terminou em 11º.

G4 final 2014 da Série B de 2014: Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí11º na 20ª rodada: América-MG, que terminou em quinto.

G4 final da Série B de 2013: Palmeiras, Chapecoense, Sport e Figueirense11º na 20ª rodada: Boa, que terminou em 11º. O Figueirense subiu e estava a cinco pontos do G4, mas era o décimo a esta altura.

G4 final da Série B de 2012: Goiás, Criciúma, Athletico-PR e Vitória11º na 20ª rodada: Paraná, que terminou em 10º.

G4 final da Série B de 2011: Portuguesa, Náutico, Ponte Preta e Sport11º na 20ª rodada: Bragantino, que terminou em sexto.

G4 final da Série B de 2010: Coritiba, Figueirense, Bahia e América-MG11º na 20ª rodada: São Caetano, que terminou em décimo.

G4 final da Série B de 2009: Vasco, Guarani, Ceará e Atlético-GO11º na 20ª rodada: Bahia, que terminou em 12º.

G4 final da Série B de 2008: Corinthians, Santo André, Avaí e Grêmio Barueri11º na 20ª rodada: Bragantino, que terminou em sétimo.

G4 final da Série B de 2007: Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória11º na 20ª rodada: Ceará, que terminou em 16º. Ipatinga era o décimo, a quatro pontos do G4 a esta altura.