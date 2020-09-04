Pará completa 12 anos do seu início pelo Santos com aprimoramento ofensivo

Um dos líderes do Santos e capitão na ausência de Alison, o lateral-direito Pará completou nesta quinta-feira (03) 12 anos desde o seu primeiro jogo pelo Peixe. Em sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano, quando chegou em agosto de 2019, vindo do Flamengo, o jogador tem se destacado pelo desempenho ofensivo nas últimas partidas.

Versátil, o jogador pode atuar pelas duas laterais. Foi assim em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, entre 2008 e 2012, quando conquistou três títulos paulistas, um da Copa do Brasil e uma Libertadores. Contudo, nos últimos anos se fixou pelo lado direito e vinha dando sustentação defensiva a primeira linha do time. No entanto, desde a chegada de Cuca, há pouco menos de um mês, o atleta tem avançado ao ataque e participado ativamente da criação da equipe na zona destra de campo, dando segurança para Marinho, artilheiro santista na temporada, expandir o seu repertório. O camisa 11 que tem bom chute de média e longa distância, vê nas descidas de Pará a possibilidade de tabela ou até mesmo o desvencilho mais fácil da marcação, levada pelo lateral na disparada.