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futebol

Pará completa 12 anos do seu início pelo Santos com aprimoramento ofensivo

Lateral tem participado mais ativamente na construção de jogadas do Peixe pela direita...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 06:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Um dos líderes do Santos e capitão na ausência de Alison, o lateral-direito Pará completou nesta quinta-feira (03) 12 anos desde o seu primeiro jogo pelo Peixe. Em sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano, quando chegou em agosto de 2019, vindo do Flamengo, o jogador tem se destacado pelo desempenho ofensivo nas últimas partidas.
Versátil, o jogador pode atuar pelas duas laterais. Foi assim em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, entre 2008 e 2012, quando conquistou três títulos paulistas, um da Copa do Brasil e uma Libertadores. Contudo, nos últimos anos se fixou pelo lado direito e vinha dando sustentação defensiva a primeira linha do time. No entanto, desde a chegada de Cuca, há pouco menos de um mês, o atleta tem avançado ao ataque e participado ativamente da criação da equipe na zona destra de campo, dando segurança para Marinho, artilheiro santista na temporada, expandir o seu repertório. O camisa 11 que tem bom chute de média e longa distância, vê nas descidas de Pará a possibilidade de tabela ou até mesmo o desvencilho mais fácil da marcação, levada pelo lateral na disparada.
De acordo com a plataforma “Sofa Score”, o camisa quatro tem 84% de aproveitamento nos passes e 86% nos dribles, sendo o quatro jogador do elenco que mais acerta bolas longas.
No total, pelo Peixe, Pará tem 217 partidas disputadas e dois marcados, ambos em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano.

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