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futebol

Para atender a legislação, Santos negocia a renovação com Cléber Reis

Zagueiro tem vínculo até o dia 30 de janeiro, mas sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho e Peixe precisa prorrogar o contrato até ele estiver recuperado...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 17:09

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 17:09

O Santos negocia com o zagueiro Cleber Reis para estender o vínculo trabalhista com o jogador. Ele passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito após se contundir durante treinamento. Com contrato encerrando no próximo dia 30 de janeiro, o clube terá, por lei, que renová-lo até que ele esteja apto a jogar. O Peixe não pode dispensar atleta em tratamento.O protocolo para esse tipo de lesão varia de seis e nove meses, semelhante com o que aconteceu com Jobson, Sandry e Rafael Longuine, antes de deixar o Santos.
Para voltar mais rápido, Cleber Reis iniciou a recuperação durante o recesso, no CT Rei Pelé, e está sendo assistido pelo departamento médico do Santos.
O zagueiro chegou ao Santos em 2017, vindo do Hamburgo, da Alemanha, custando cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 mi), mas não conseguiu destaque. A dívida com o time alemão perdurou durante cinco anos e foi resolvida durante a gestão provisória de Orlando Rollo com empréstimo feito por Andres Rueda.Durante os anos de contrato com a equipe da Vila Belmiro, o jogador chegou a ser emprestado ao Coritiba, Paraná e Ponte Preta, também sem grande brilho. Foram apenas 10 jogos com a camisa santista.
Crédito: OzagueiroCléberReisserecuperadeumacirurgianojoelho(Foto:IvanStorti/SantosFC

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