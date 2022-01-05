Para atender a legislação, Santos negocia a renovação com Cléber Reis

O Santos negocia com o zagueiro Cleber Reis para estender o vínculo trabalhista com o jogador. Ele passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito após se contundir durante treinamento. Com contrato encerrando no próximo dia 30 de janeiro, o clube terá, por lei, que renová-lo até que ele esteja apto a jogar. O Peixe não pode dispensar atleta em tratamento.O protocolo para esse tipo de lesão varia de seis e nove meses, semelhante com o que aconteceu com Jobson, Sandry e Rafael Longuine, antes de deixar o Santos.

Para voltar mais rápido, Cleber Reis iniciou a recuperação durante o recesso, no CT Rei Pelé, e está sendo assistido pelo departamento médico do Santos.

O zagueiro chegou ao Santos em 2017, vindo do Hamburgo, da Alemanha, custando cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 16,4 mi), mas não conseguiu destaque. A dívida com o time alemão perdurou durante cinco anos e foi resolvida durante a gestão provisória de Orlando Rollo com empréstimo feito por Andres Rueda.Durante os anos de contrato com a equipe da Vila Belmiro, o jogador chegou a ser emprestado ao Coritiba, Paraná e Ponte Preta, também sem grande brilho. Foram apenas 10 jogos com a camisa santista.