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futebol

Pará aciona o Flamengo na Justiça para cobrar dívida milionária

Hoje no Santos, lateral cobra cerca de R$ 4 milhões do clube rubro-negro, que poderá apresentar contestação à Justiça ou proposta conciliatória ao atleta...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 12:20
Crédito: Nayra Halm/Fotoarena Agência Lancepress!
Em boa fase dentro de campo, o Flamengo foi novamente acionado na Justiça por um ex-jogador. Após os casos recentes de Everton e Paulo Victor, foi a vez do lateral-direito Pará entrar com ação para cobrar o valor de R$ 4.010.874,09 do clube rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Esporte News Mundo.
+ Flamengo desembarca no Rio, e Gabigol brinca sobre torcida rival: 'Amei ser xingado de novo'O caso corre na 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). Hoje no Santos, Pará cobra valores referentes ao período de quatro anos e meio que defendeu o Flamengo. Entre alguns pontos do processo, ele cobra adicional noturno, 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), feriado em dobro, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, verbas indenizatórias e rescisórias.
O Flamengo foi intimado nesta quinta-feira e terá que apresentar contestação da cobrança do atleta para se livrar de uma possível condenação. Há também a possibilidade de as partes entrarem em algum tipo de acordo em proposta conciliatória.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
Pará chegou ao Flamengo em janeiro de 2015 e, apesar de nunca ser unanimidade entre os torcedores, ficou no clube até agosto de 2019. Na época, ele perdeu espaço com a chega de Rafinha e entrou em acordo com o Rubro-Negro para rescindir o vínculo. Em seguida, assinou sem custos com o Santos.

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