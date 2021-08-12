Pará aciona o Flamengo na Justiça para cobrar dívida milionária

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena Agência Lancepress!

Em boa fase dentro de campo, o Flamengo foi novamente acionado na Justiça por um ex-jogador. Após os casos recentes de Everton e Paulo Victor, foi a vez do lateral-direito Pará entrar com ação para cobrar o valor de R$ 4.010.874,09 do clube rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Esporte News Mundo.

+ Flamengo desembarca no Rio, e Gabigol brinca sobre torcida rival: 'Amei ser xingado de novo'O caso corre na 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). Hoje no Santos, Pará cobra valores referentes ao período de quatro anos e meio que defendeu o Flamengo. Entre alguns pontos do processo, ele cobra adicional noturno, 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), feriado em dobro, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, verbas indenizatórias e rescisórias.

O Flamengo foi intimado nesta quinta-feira e terá que apresentar contestação da cobrança do atleta para se livrar de uma possível condenação. Há também a possibilidade de as partes entrarem em algum tipo de acordo em proposta conciliatória.

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